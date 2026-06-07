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avión se accidenta en LA Romana
avión se accidenta en LA Romana

VIDEO | Momento en que avión se accidenta y prende en fuego en La Romana

De acuerdo al IDAC, se declaró en emergencia antes del siniestro

    Un video muestra el momento en que el avión de matrícula estadounidense se accidentó se incendió la tarde de este domingo en La Romana. La aeronave se volvió una bola de fuego luego de tocar tierra y tratar de estabilizarse, lo cual no logró.

    Se trató de una aeronave ejecutiva de matrícula N318JF, que se accidentó luego de declararse en emergencia mientras volaba a unas 16 millas náuticas al suroeste de esa provincia, informaron el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA).

    De acuerdo a reportes oficiales, en la aeronave solo iban el piloto y copiloto, de cuya condición se desconoce todavía.

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    Según los reportes preliminares, el avión intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana tras reportar la emergencia cuando se precipitó. Las autoridades investigan las causas del accidente.

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