Mueren piloto y copiloto del avión que se accidentó en La Romana

El avión se incendió al tocar tierra. ( FUENTE EXTERNA )

El piloto y el copiloto de una aeronave ejecutiva matrícula N318JF fallecieron este domingo luego de que el avión se accidentara en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Romana, tras declarar una emergencia en pleno vuelo por una presunta falla de motor.

La muerte de los dos únicos ocupantes de la aeronave fue confirmada por el Instituto Dominicano de Aviación Civil -IDAC-. Fueron identificados como Erick Javier Diago y Rudy Ghazal.

De acuerdo con un reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la aeronave, un Gulfstream GALX de matrícula estadounidense, había despegado del Aeropuerto Internacional de La Romana cuando la tripulación notificó una emergencia al encontrarse aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de la terminal aérea.

Avión intentó regresar

Tras reportar la situación, los pilotos iniciaron el procedimiento para retornar al aeropuerto y realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, durante la maniobra intentaron aproximarse en dirección contraria a la pista que se encontraba en uso en ese momento, sin lograr completar el aterrizaje de forma segura.

Según las informaciones preliminares, la aeronave impactó posteriormente en un área verde dentro de las inmediaciones del aeropuerto, quedando siniestrada. El avión transportaba únicamente a sus dos tripulantes y no llevaba pasajeros ni mercancías peligrosas a bordo.

Luego del accidente fueron activados los protocolos de emergencia aeroportuaria, incluyendo operaciones de búsqueda y rescate, atención prehospitalaria, control de incendios y evaluación de riesgos en la zona del impacto.

Las autoridades mantienen acordonada el área mientras especialistas del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) y otros organismos competentes realizan las pesquisas para establecer las causas exactas del accidente y confirmar las circunstancias que rodearon la presunta falla mecánica reportada por la tripulación.

El COE indicó que la información disponible es preliminar y podría ser actualizada a medida que avancen las investigaciones y se obtengan datos oficiales adicionales sobre el siniestro.