Inafocam logra el tercer lugar en transformación digital en los premios Latam Digital 2026

Un estudiante sostiene el reconocimiento obtenido por Inafocam en los Premios Latam Digital 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) fue reconocido en la decimotercera edición de los Premios Latam Digital 2026 by Interlat, celebrados en Bogotá, Colombia, al obtener el tercer lugar en la categoría Transformación Digital Gubernamental del Pilar Gobierno Digital.

La distinción fue otorgada por los avances logrados a través de Inafocam Digital, una plataforma que ha permitido modernizar procesos institucionales, mejorar la gestión administrativa y ofrecer servicios más ágiles a la comunidad educativa.

Además, la entidad recibió una Mención de Honor en la categoría Estrategia Digital Integral, correspondiente al Pilar Transformación Digital, reconocimiento que destaca sus esfuerzos en innovación tecnológica y mejora continua.

Este reconocimiento representa un logro para el país y evidencia el gran potencial del Inafocam como institución gestora de la formación docente dominicana, apostando por la tecnología, la calidad y la transformación digital en beneficio del magisterio nacional.

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Los Premios Latam Digital congregaron este año cerca de 1,500 iniciativas de innovación y transformación digital provenientes de distintos países de América Latina, que compitieron en 66 categorías distribuidas en 14 pilares.

Impacto y declaraciones de la directora ejecutiva

La directora ejecutiva del Inafocam, Siullin Joa León, valoró el reconocimiento como resultado del trabajo realizado por los equipos técnicos y administrativos de la institución para fortalecer los procesos internos y ampliar el acceso a los servicios dirigidos al sector educativo.

"Este reconocimiento nos impulsa a seguir innovando y fortaleciendo nuestros procesos para ofrecer servicios cada vez más eficientes y accesibles a los docentes y a toda la comunidad educativa dominicana", expresó.

La institución señaló que estos galardones reflejan el impacto de su estrategia de modernización y consolidan su compromiso con una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.

Con estos reconocimientos, el Inafocam se posiciona entre las entidades públicas de la región destacadas por la implementación de soluciones tecnológicas enfocadas en mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la formación docente en la República Dominicana.