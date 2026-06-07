×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
cae avión en La Romana
cae avión en La Romana

Un avión se cae en La Romana

El Instituto Dominicano de Aviación Civil dijo que iba con el piloto y copiloto cuando se declaró en emergencia y se precipitó a tierra

    Expandir imagen
    Un avión se cae en La Romana
    La aeronave se precipitó al momento de retornar al Aeropuerto Internacional de La Romana, informaron las autoridades. (FUENTE EXTERNA)

    Un avión se precipitó a tierra la tarde de este domingo en La Romana. Se trató de una aeronave matrícula N318JF, modelo GALX. Estaba ocupada por el piloto y copiloto, conforme a fuentes oficiales.

    El accidente fue confirmado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), entidad que precisó que está indagando el siniestro junto a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA).

    La nota no precisa detalles sobre los ocupantes.

    Se declaró en emergencia

    Dijo que, de acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó al momento de retornar al Aeropuerto Internacional de La Romana.

    "La aeronave de matrícula estadounidense, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, tenía a bordo a sus dos tripulantes, el piloto y copiloto. No se reportaron pasajeros", acotó la entidad en una nota de prensa.

    Las autoridades aeronáuticas informaron que activaron los protocolos correspondientes y realizan las investigaciones de lugar para determinar las causas del incidente. Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.