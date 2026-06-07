Un avión se cae en La Romana

La aeronave se precipitó al momento de retornar al Aeropuerto Internacional de La Romana, informaron las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión se precipitó a tierra la tarde de este domingo en La Romana. Se trató de una aeronave matrícula N318JF, modelo GALX. Estaba ocupada por el piloto y copiloto, conforme a fuentes oficiales.

El accidente fue confirmado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), entidad que precisó que está indagando el siniestro junto a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA).

La nota no precisa detalles sobre los ocupantes.

Se declaró en emergencia

Dijo que, de acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó al momento de retornar al Aeropuerto Internacional de La Romana.

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"La aeronave de matrícula estadounidense, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, tenía a bordo a sus dos tripulantes, el piloto y copiloto. No se reportaron pasajeros", acotó la entidad en una nota de prensa.

Las autoridades aeronáuticas informaron que activaron los protocolos correspondientes y realizan las investigaciones de lugar para determinar las causas del incidente. Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo.