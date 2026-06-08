Dos adolescentes acusadas por muerte de menor en Conani intentaron escapar del centro de reclusión

Centro del Conani en donde ocurrió la muerte de la menor. ( DIARIO LIBRE/MARIELA LORENZO )

Dos adolescentes vinculadas al homicidio de una menor de 14 años ocurrido en un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, intentaron escapar del centro donde permanecen bajo custodia, informó el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana.

El funcionario explicó que el intento de fuga se produjo hace varios días, pero fue frustrado por las autoridades encargadas de la seguridad del recinto, que actuaron de manera oportuna para impedir la salida de las internas.

Durante una entrevista concedida a un programa radial, el titular de la DGSPC indicó que se adoptaron las medidas correspondientes tras detectarse la situación y aseguró que los protocolos de seguridad funcionaron adecuadamente.

"Efectivamente, hace unos cuantos días trataron de fugarse. Se tomaron las medidas. Evidentemente, se les impidió porque cuando el sistema no es corrupto, señores, todas las cosas van funcionando", explicó el funcionario.

Santana no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias del intento de fuga, pero indicó que este incidente fue incorporado al expediente de las adolescentes, quienes ya enfrentan acusaciones por la muerte de la menor de 14 años.

Antecedentes del caso

Las adolescentes que intentaron escapar permanecen bajo custodia por su presunta participación en la muerte de una menor de 14 años ocurrida el pasado 24 de mayo en un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

La Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo dictó el pasado 1 de junio una medida cautelar de 30 días de internamiento provisional contra tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, acusadas de su presunta participación en el hecho.