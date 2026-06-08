De propulsión nuclear y militar: así es portaaviones de EE. UU. visitado por autoridades dominicanas

Los ministros de Turismo, David Collado, y de Defensa, Carlos Fernández Onofre; así como otras autoridades dominicanas, visitaron ayer las instalaciones del portaaviones USS Nimitz (CVN-68), una de las estructuras militares más poderosas de los Estados Unidos.

El buque, considerado como una ciudad flotante, se encuentra navegando en aguas del Caribe en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Cuba, derivadas del recrudecimiento de las sanciones económicas impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump ha afirmado que Cuba es un país "fallido", por lo que ha advertido que Estados Unidos tomará el control de la isla, una vez se resuelva el conflicto en Medio Oriente.

Los recientes choques entre ambas naciones incluyen acusaciones de homicidio contra el expresidente cubano Raúl Castro, a quien las autoridades estadounidenses responsabilizan del derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, así como la imposición de sanciones contra el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, y la primera dama, Lis Cuesta Peraza.

En ese contexto, la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, recorrió junto con representantes del Gobierno el portaaviones estadounidense más antiguo en servicio activo. Durante el recorrido, las autoridades conocieron las capacidades estratégicas, el funcionamiento y las operaciones de la unidad naval.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/saveclipapp718481094185910760600158165343363698672270878n-aa6843d9.jpg El ministro de Turismo, David Collado; la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos; y el ministro de Defensa, Carlos Férnandez Onofre. (FUENTE EXTERNA)

La visita al buque ocurrió en el marco de la operación Southern Seas 2026, una iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos orientada a fortalecer la cooperación marítima y la interoperabilidad con socios de América Latina y el Caribe.

Por la representación del Estado dominicano también estuvieron presentes el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa; el director ejecutivo del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; así como otras autoridades civiles y militares.

Origen y características

El portaaviones, nombrado en honor al almirante Chester W. Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, entró en servicio en el año 1975.

Con una longitud de 332.8 metros y un desplazamiento superior a las 100,000 toneladas, el USS Nimitz se destaca por tener enormes dimensiones, ya que su cubierta de vuelo abarca más de 18,000 metros cuadrados, espacio suficiente para operar decenas de aeronaves de manera simultánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/saveclipapp719452277185910760150158169201607002654021373n-1-8c996bac.jpg Avión de combate durante su aterrizaje en el buque. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/saveclipapp718277699185910759520158161547180737320610369n-e3bfbd34.jpg Un helicóptero sobrevuela el portaaviones USS Nimitz (CVN-68). (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El portaaviones es impulsado por dos reactores nucleares que le permiten navegar durante largos períodos sin necesidad de repostar combustible. Este sistema de propulsión puede superar los 30 nudos de velocidad, lo que equivale a más de 55 kilómetros por hora.

A bordo pueden convivir más de 5,000 personas entre marineros, oficiales y otros miembros del personal. Además, está equipado con instalaciones médicas, áreas de mantenimiento, comedores y otros servicios necesarios para sostener operaciones prolongadas en alta mar.

Misión

La principal función del USS Nimitz es servir como una base aérea móvil. Por ello, tiene capacidad para transportar y operar cerca de 90 aeronaves, entre ellas cazas, helicópteros, aviones de vigilancia y aeronaves de guerra electrónica. Asimismo, el buque dispone de catapultas de lanzamiento, cables de frenado y ascensores que trasladan las aeronaves entre los hangares y la cubierta de vuelo. Durante más de cinco décadas de servicio, el USS Nimitz ha participado en numerosas operaciones militares y despliegues alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los buques más reconocidos de la flota estadounidense.