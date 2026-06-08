Clausuran almacén en San Cristóbal por reetiquetar y vender productos vencidos

Representantes del Ceccom, Pro Consumidor y el Ministerio Público colocan el aviso de suspensión de comercialización en el almacén intervenido en San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades clausuraron un almacén en la provincia San Cristóbal donde presuntamente se realizaban prácticas fraudulentas de reetiquetado de mercancías caducadas y procesamiento de alimentos elaborados con materia prima en estado de deterioro.

La intervención fue encabezada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), que informó además el decomiso de una tonelada de productos vencidos que representaban un riesgo para la salud de la población.

A través de un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que durante el operativo se descubrió una estructura dedicada a manipular las fechas de vencimiento para comercializar productos caducados como si fueran aptos para el consumo.

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Según el funcionario, esta práctica constituye una seria amenaza para la seguridad alimentaria, además de vulnerar los derechos de los consumidores y afectar la confianza en el mercado.

Durante la intervención, las autoridades incautaron importantes cantidades de mercancías adulteradas, así como evidencias que confirmarían el funcionamiento sistemático de la operación fraudulenta.

Asimismo, fueron confiscadas las máquinas, equipos y demás instrumentos utilizados para alterar las fechas de vencimiento de los productos.

Apresan al propietario

Alcántara informó que el propietario del establecimiento, quien figura como reincidente en este tipo de delitos, fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El operativo se realizó en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (Pedecsa).

El director ejecutivo de Pro Consumidor indicó que las instituciones participantes procurarán una sanción ejemplarizante, acorde con la gravedad de los hechos y el daño potencial que estas prácticas representan para la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que continuarán combatiendo cualquier acción que ponga en peligro la salud de los consumidores, mediante el fortalecimiento de la vigilancia del mercado y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y seguridad alimentaria.

"El compromiso de Pro Consumidor es velar por la salud, la seguridad y los derechos de los consumidores. Por lo tanto, no permitiremos que personas inescrupulosas pongan en riesgo la vida de la población mediante la comercialización de productos vencidos o no aptos para el consumo humano", expresó.

Finalmente, reiteró que la institución continuará reforzando los operativos de inspección y vigilancia en todo el territorio nacional para detectar y sancionar prácticas fraudulentas que atenten contra la salud de los consumidores.