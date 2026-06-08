Migración reporta 2,888 indocumentados detenidos y 2,756 deportados durante el fin de semana

Extranjeros en condición migratoria irregular detenidos durante uno de los operativos de interdicción realizados por la Dirección General de Migración. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes que detuvo a 2,888 extranjeros en condición migratoria irregular y deportó a 2,756 personas durante los operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio.

El viernes fueron detenidas 913 personas y deportadas 815; el sábado se registraron 1,131 detenciones y 884 deportaciones; mientras que el domingo fueron detenidos 844 extranjeros y deportadas 1,057 personas, según el comunicado de la entidad.

La institución indicó que los operativos contaron con el apoyo del Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y otras entidades de seguridad.

Como resultado de estas labores conjuntas, 874 extranjeros fueron entregados a la DGM por dichos organismos, mientras que otros 2,014 fueron detenidos directamente por las unidades operativas de Migración.

Los sectores intervenidos

Las intervenciones se realizaron en sectores del Gran Santo Domingo, entre ellos Los Alcarrizos, El Almirante, Sabana Perdida, Los Minas, Herrera, Cristo Rey, Guarícanos, Los Ríos, Arroyo Hondo, Girasoles e Invivienda.

También abarcaron las provincias Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, La Altagracia, Dajabón, Elías Piña, Pedernales, Independencia, Montecristi, Barahona, Bahoruco, Azua, Peravia, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, San Juan, Espaillat y Monte Plata.

Asimismo, fueron intervenidas comunidades de Jarabacoa, Jayaco, Juma, Maimón, Sosúa, Montellano, Boca de Mao, Guatapanal, Amina, Neiba, Galván, Vicente Noble, Jaquimeyes, Tamayo, Canoa, Comendador, Partido, Manzanillo, Carbonera, Cañongo, Las Matas de Santa Cruz, Santa María, Oviedo, Villa Altagracia y Juancho, entre otras localidades urbanas y rurales.

Continuarán los operativos

Migración indicó que las acciones formaron parte de los esfuerzos para fortalecer los controles migratorios en el territorio nacional y se desarrollaron en coordinación con organismos de seguridad y defensa del Estado.

Asimismo, reiteró que continuará ejecutando operativos de interdicción en todo el país, en cumplimiento de la Ley General de Migración, como parte de las medidas orientadas a fortalecer el control migratorio y preservar el orden público.