DGM registra 5,072 alertas migratorias por ingresos irregulares, devoluciones y salidas frustradas

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, durante el curso "Evaluación avanzada de riesgos para pasajeros". ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó que ha gestionado 5,072 alertas migratorias entre enero de 2025 y mayo de 2026, relacionadas con extranjeros que no fueron admitidos en territorio dominicano, dominicanos devueltos desde otros países e intentos de salida irregular detectados por las autoridades.

A través de una nota de prensa, la institución indicó durante el año 2025 fueron registrados 1,480 extranjeros no admitidos por presentar documentación fraudulenta o transgresión disposiciones legales vigentes.

Asimismo, se contabilizaron 1,884 dominicanos devueltos por autoridades migratorias extranjeras tras ser rechazados en los países de destino y 183 intentos de salida frustrados debido a impedimentos legales, documentos falsificados o inconsistencias detectadas durante los procesos de verificación.

2026

De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, la DGM gestionó otros 1,525 casos. De estos, 686 correspondieron a extranjeros no admitidos, 745 a dominicanos devueltos y 94 a intentos de salida irregular impedidos por las autoridades.

La DGM señaló que estas acciones reflejan el fortalecimiento de los controles migratorios, los procesos de verificación documental y las labores de inteligencia que se realizan en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del país.

Causas

La entidad explicó que entre las causas más frecuentes detectadas en estos procesos figuran los procesos de devolución, antecedentes o vinculaciones con delitos sexuales, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico y crimen organizado, así como incumplimientos de normativas migratorias y de seguridad establecidas por distintos Estados.

Como parte de las medidas para fortalecer la capacidad operativa del personal, la DGM destacó la realización del curso intensivo "Evaluación avanzada de riesgos para pasajeros", impartido por el experto israelí Gabriel Glusman, quien abordó metodologías y herramientas tecnológicas para la identificación temprana de pasajeros de alto riesgo en aeropuertos y puntos de control migratorio.

Durante la capacitación, personal de las direcciones de Inteligencia y Control Migratorio recibió formación en el uso de herramientas tecnológicas para la identificación temprana de pasajeros de alto riesgo, incluyendo sistemas de análisis de datos, inteligencia artificial y técnicas de perfilamiento.

Según la institución, estas herramientas permiten detectar con mayor eficacia documentos alterados, movimientos sospechosos y otras situaciones que podrían representar riesgos para la seguridad nacional.

La DGM sostuvo que la combinación de controles migratorios, labores de inteligencia y capacitación continua constituye un eje fundamental para fortalecer la seguridad fronteriza, proteger la soberanía nacional y garantizar una gestión migratoria alineada con estándares internacionales.