Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, desmantelaron una plantación de presunta marihuana con más de 3,000 plantas en una zona rural de San José de Ocoa.

¿Cómo se llevó a cabo la intervención?

Durante la intervención, en la que también participaron unidades de la Fuerza Aérea de República Dominicana, y otras agencias de inteligencia, fueron ocupados varios garrafones e indumentarias utilizadas para la siembra, secado y empaque del vegetal.

Los equipos operativos, a través de informes de inteligencia, determinaron que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta de marihuana en una finca del distrito municipal de El Pinar, lo que motivó la ejecución de un amplio despliegue aéreo y terrestre para desmantelar sus operaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-121215-pm-64122a44.jpeg Las plantas decomisadas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-121217-pm-9afd420a.jpeg Las plantas decomisadas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Extensa plantación de la presunta droga

Al incursionar en el lugar, las unidades actuantes descubrieron la extensa plantación de la presunta marihuana, cinco garrafones llenos del vegetal, plantas en proceso de germinación, así como una vivienda que servía como centro de acopio, la cual era utilizada por esta red criminal para el procesamiento, empaque y venta de sustancias controladas.

Detalles del material incautado

Las autoridades incautaron, además, ventiladores, una bomba de fumigación, cortadoras, paneles solares, un regulador de voltaje, garrafones, una motobomba, secadoras, fundas para empaque al vacío, una radio de comunicación, un teléfono celular, una motocicleta y otras evidencias vinculantes con la investigación.

Durante la intervención fueron arrestados dos haitianos y un dominicano, quienes se encuentran bajo el control de las autoridades judiciales de la provincia de San José de Ocoa para los fines correspondientes, mientras se profundizan las pesquisas para ubicar y capturar a otros posibles implicados en el caso.

"Los fiscales y agentes trabajaron durante más de 12 horas en las labores de extracción de plantas, equipos y otras evidencias, las cuales tuvieron que ser trasladadas fuera de la zona en mulos y caballos debido a la complejidad del acceso", señaló la DNCD en una nota de prensa.

Según informó la DNCD, las plantas decomisadas tienen entre 2 a 5 pies de altura.

Las plantas fueron enviadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la cantidad y el peso del cultivo ilícito.