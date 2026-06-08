Anuncian fecha para la implementación de la tarifa integrada en Metro, Teleférico y corredores

El vicepresidente ejecutivo de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa Taveras, en la 31.ª Reunión de Comités Técnicos de Alamys, celebrada en Santo Domingo, este 8 de junio de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El vicepresidente ejecutivo de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa Taveras, informó este lunes que el próximo 10 de julio será implementado el sistema de tarifa integrada de transporte.

Esta agrupación permitirá a los pasajeros desplazarse dentro del Sistema Integrado de Transporte (SIT) —que incluye el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y los nuevos corredores de autobuses— pagando un solo boleto de 35 pesos.

Esta modalidad es opcional y no implicará un costo adicional. Los usuarios que solo utilicen el metro continuarán pagando 20 pesos. "Estamos sacando un producto nuevo, como si fuera un combo", dijo Isa.

El funcionario indicó que las tarjetas que se utilizarán en el sistema "están en la fase final de integración", por lo que se espera que a partir del próximo mes pueda emplearse la nueva tarifa.

Certificación de la Línea 2C

En otro orden, Isa Taveras agregó que el proceso de certificación de los sistemas ferroviarios de la Línea 2C concluiría el 10 de agosto, fecha en la que se espera la normalización completa de la operación y la incorporación total de la flota destinada a esa extensión.

Durante el fin de semana se eliminó el transbordo en la estación Franklin Mieses Burgos, lo que brinda mayor continuidad al trayecto hacia la zona metropolitana. Sin embargo, continúa la evaluación de la estación María Montez para completar las obras necesarias.

Reunión Internacional de Metros y Subterráneos

Isa Taveras ofreció estas declaraciones durante la apertura de la 31.ª Reunión Internacional de los Comités Técnicos de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys), que se desarrollará en Santo Domingo hasta el próximo 11 de junio.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, acompañado de otros funcionarios como Hernani Salazar Esmurdock, director ejecutivo de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), y representantes de los principales sistemas ferroviarios de América Latina, España y Portugal.

Durante su participación, Isa Taveras presentó los principales avances de la actual administración en materia de movilidad urbana y la visión de la EMT para fortalecer la integración de los distintos modos de transporte colectivos.

El funcionario enfatizó que el Gobierno dominicano ha completado los 7.3 kilómetros de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo y cuatro kilómetros de la Línea 2 del Teleférico de Santo Domingo.

Asimismo, indicó que se mantiene la construcción 2.5 kilómetros de la Línea 1B del Metro, dos kilómetros de la Línea 3 del Teleférico de Santo Domingo y 11 kilómetros de la Línea 3 del Monorriel hacia Santo Domingo Este, proyectos que estarían terminando hasta 2036 con la implementación de la estrategia META.

En Santiago de los Caballeros ya fueron completados los cuatro kilómetros de la Línea 1 del Teleférico y se encuentra en proceso de culminación el Monorriel de Santiago, con una extensión de 13 kilómetros.

Además Isa Taveras señaló que la meta institucional es incrementar significativamente la cantidad de pasajeros que utilizan el sistema, pasando de los actuales 400,000 usuarios a un millón de pasajeros en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

Leer más Se registran filtraciones en estación Rosa Duarte del Metro tras intensas lluvias en Santo Domingo