Consejo de Capitanes pide que EE. UU. dirija investigación sobre accidente aéreo en La Romana

Erick Javier Diago, piloto al mando de la aeronave Gulfstream 200 matrícula N318JF, y Rudy Ghazal, copiloto del vuelo, quienes murieron el domingo 7 de junio en el accidente aéreo de La Romana. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

El Consejo de Capitanes solicitó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) asuma la investigación del accidente aéreo ocurrido el domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Romana, donde fallecieron los dos pilotos de la aeronave Gulfstream 200, matrícula N318JF.

La entidad con sede en Florida (Estados Unidos) y que agrupa a pilotos de origen dominicano, sostuvo que la investigación debe realizarse con "absoluta independencia, transparencia y credibilidad", por lo que pidió a las autoridades dominicanas acogerse a los cambios recientes introducidos en el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los cuales permiten transferir la dirección de una investigación a otro Estado u organismo cuando existan cuestionamientos sobre la confianza en el proceso o posibles conflictos de interés.

En un comunicado, el Consejo de Capitanes argumentó que su solicitud se fundamenta en las "dudas" que persisten sobre la gestión de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) de República Dominicana en el accidente aéreo de Helidosa, ocurrido en diciembre de 2021.

"Particularmente debido a la controversia generada por el involucramiento de su actual director en funciones relacionadas con la supervisión de la seguridad operacional durante el período en que ocurrió el accidente", dijo en el documento publicado en su página web.

La organización indicó que, más de cinco años después de ese siniestro, aún no se ha publicado un informe final sobre las causa, situación que, a su juicio, "ha generado preocupación entre miembros de la comunidad aeronáutica y familiares de las víctimas respecto a la capacidad institucional para ofrecer resultados oportunos y transparentes".

"El reconocimiento de la confianza pública como elemento esencial de las investigaciones de accidentes forma parte de las recientes modificaciones al Anexo 13 de la OACI", precisó la entidad en el documento.

Segundo caso abierto

Asimismo, la organización señaló que el accidente ocurrido en La Romana sería el segundo caso con víctimas mortales de nacionalidad estadounidense cuya investigación permanece abierta en territorio dominicano. Citó al de Helidosa como el primero.

Según el Consejo de Capitanes Inc., esta situación incrementa el "interés legítimo de las autoridades estadounidenses" en el esclarecimiento de los hechos y refuerza la conveniencia de que la NTSB dirija la investigación en coordinación con las autoridades dominicanas.

La entidad expresó además su pesar por la muerte de los pilotos y extendió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas.

Finalmente, afirmó que continuará dando seguimiento al desarrollo del caso y respaldará las iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad operacional, la transparencia institucional y la confianza pública en los procesos de investigación de accidentes aéreos en la República Dominicana.