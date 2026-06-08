Inabie asegura que el proceso de compra de calzado escolar prioriza producción nacional

Inabie explicó que la contratación tiene como objetivo garantizar la cobertura del programa de utilería escolar correspondiente al próximo año lectivo. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) afirmó la noche de este lunes que el proceso de adquisición de calzado escolar que desarrolla actualmente mantiene una participación mayoritaria de empresas fabricantes nacionales, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el pliego de condiciones y la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

Hizo la aclaración en respuesta a la denuncia del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que la licitación la hizo para priorizar la importación de calzados en perjuicio de la producción nacional, aparte de adquirir productos de baja calidad.

A traves de una nota de prensa, la institución explicó que la contratación tiene como objetivo garantizar la cobertura del programa de utilería escolar correspondiente al próximo año lectivo (2026-2027), asegurando la disponibilidad oportuna de los bienes destinados a los estudiantes del sistema educativo público.

Inabie recordó que el procedimiento busca suplir un faltante en las cantidades originalmente previstas para dicho programa, situación que se produjo tras la anulación parcial de un proceso anterior mediante una resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en 2024.

En ese contexto, indicó que previo a la convocatoria del presente procedimiento fue necesario agotar una fase de reevaluación de los contratos observados, como parte de las actuaciones administrativas vinculadas al proceso anterior.

Explica la "urgencia"

La institución precisó que la contratación se desarrolla bajo la modalidad de urgencia prevista en la normativa vigente, la cual permite adecuar los plazos de contratación a necesidades impostergables del servicio público, como es el caso de la utilería escolar, garantizando en todo momento la aplicación de los principios de transparencia, calidad, control y legalidad.

En cuanto a la estructura de participación, el Inabie informó que el proceso mantiene el esquema establecido en el pliego de condiciones, disponiendo que hasta un 80 % de las adjudicaciones corresponda a bienes de fabricación nacional y hasta un 20 % a bienes importados.

El comunicado de prensa del Inabie se produce tras una denuncia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que acusa a la entidad de provocar una compra "de urgencia" para la adquisición de zapatos importados. La organización política sostiene que el proceso favorecería artículos sintéticos y de menor calidad, pese a que tendrían un costo similar al de los zapatos fabricados en República Dominicana.

Participación de mipymes en el proceso

La institución explicó que este esquema de participación responde a criterios técnicos orientados a evitar que queden rubros desiertos y asegurar la cobertura total de la demanda prevista y la continuidad del suministro del programa de utilería escolar.

Asimismo, el Inabie precisó que las adjudicaciones estarán sujetas al cumplimiento de las especificaciones técnicas, estándares de calidad, capacidad productiva y demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

Como parte de las medidas de control, la institución resaltó que realiza inspecciones técnicas al 100 % de los oferentes participantes, con el objetivo de verificar instalaciones, maquinaria, personal y capacidad operativa.

"Estas inspecciones se ejecutan mediante herramientas digitales que permiten el registro de evidencia audiovisual y geolocalización, garantizando la trazabilidad y verificación de cada inspección", destacó.

Inabie señaló que más del 80 % de los suplidores que participan en los programas corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que reafirma el impacto de estas contrataciones en la economía nacional y en el fortalecimiento del tejido productivo local.

Destacó que es una de las entidades públicas que mayor volumen de oportunidades genera para suplidores nacionales, contribuyendo al desarrollo de encadenamientos productivos y al dinamismo económico en todo el país.

Asimismo, recordó que toda la documentación relativa al procedimiento se encuentra disponible para consulta pública a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).