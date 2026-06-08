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joven herida de bala
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Una joven permanece en estado crítico tras ser herida de bala en la cabeza

El presunto agresor fue arrestado tras el hecho, ocurrido en el municipio Esperanza, , provincia Valverde

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Una joven permanece en estado crítico tras ser herida de bala en la cabeza
Hospital regional universitario José María Cabral y Báez en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Una joven de 19 años permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital regional universitario José María Cabral y Báez, en Santiago, luego de resultar herida de bala en la cabeza.

El incidente en el que resultó herida Jazmín Paola Arias Taveras ocurrió el pasado viernes en el municipio de Esperanza, provincia Valverde.

El reporte médico indica que la joven sufrió un trauma craneoencefálico severo provocado por el proyectil.

Agrega que la paciente continúa bajo vigilancia permanente en la UCI y recibe seguimiento de los servicios de Neurocirugía y Oftalmología

  • Los médicos mantienen un pronóstico reservado debido a la complejidad de las lesiones neurológicas sufridas.
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Presunto agresor detenido

En relación con el caso, la Policía Nacional informó el arresto de Andrews José Burgos Castillo, alias "La Ciencia", de 19 años, señalado como el presunto responsable de herir de bala a la joven.

La captura fue realizada por agentes de la División de Homicidios de la Subdirección Regional Noroeste de Investigación (Dicrim), como resultado de un operativo de localización y seguimiento desarrollado tras el incidente.

Las autoridades indicaron que el detenido permanece bajo investigación mientras avanzan las pesquisas para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho que mantiene a la joven debatiéndose entre la vida y la muerte.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.