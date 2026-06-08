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Pasaportes elimina temporalmente el pago de penalidad por pérdida o deterioro de la libreta

La iniciativa entrará en vigencia este 15 de junio y finalizará en diciembre

Significará un ahorro de RD$48 millones para los ciudadanos

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    Pasaportes elimina temporalmente el pago de penalidad por pérdida o deterioro de la libreta
    El director general de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez Uribe, durante una rueda de prensa. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

    Con el objetivo de eficientizar el proceso de documentación del nuevo pasaporte dominicano, la Dirección General de Pasaportes (DGP) informó este lunes que, de manera temporal, quedará suspendido el cobro por deterioro o pérdida de la libreta.

    "Desde 2011, las personas que iban a solicitar o renovar su pasaporte tenían que pagar una penalidad si el documento presentaba deterioro o se reportaba como perdido. Sin embargo, ahora esa cuota será eliminada", informó el director general de la institución, Lorenzo David Ramírez Uribe, durante una rueda de prensa.

    La eliminación temporal de la cuota entra en vigencia el 15 del presente mes y estará hasta el 31 de diciembre para todas las citas de pasaportes electrónicos previamente programadas entre las fechas indicadas anteriormente. 

    De acuerdo con el director, la nueva medida reducirá los costos asociados al trámite, con un ahorro estimado de 48 millones de pesos.

    • Con la eliminación de la cuota, los solicitantes solo deberán pagar el costo correspondiente al servicio requerido.
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    Expansión

    Para los ciudadanos que soliciten el documento de urgencia, estará habilitada la atención todos los sábados en la sede de Pasaportes, ubicada en la avenida Doctor Defilló, esquina John F. Kennedy.

    Esta modalidad no requerirá cita previa, pero solo estará disponible para vuelos de emergencia o con fechas muy cercanas.

    Atención al usuario

    La institución informó, además, el inicio de los servicios en nuevas localidades estratégicas, incluyendo las oficinas de Occidental Mall, en Santo Domingo Oeste; Colinas Mall, en Santo Domingo Norte; así como en las provincias de Higüey y Azua.

    El director de la institución indicó que ya se han emitido alrededor de 26,000 pasaportes electrónicos a través de las cinco oficinas habilitadas para este servicio.

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      Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.