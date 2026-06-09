×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
avería servicios Claro Dominicana
avería servicios Claro Dominicana

Claro reporta avería parcial que afecta servicios móviles de voz e internet

La empresa aseguró que su equipo técnico está realizando esfuerzos para restablecer los servicios afectados de manera gradual y en el menor tiempo posible

    Expandir imagen
    Claro reporta avería parcial que afecta servicios móviles de voz e internet
    Edificio sede de la empresa Claro en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

    La empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana informó la mañana de este martes que presenta una avería parcial que afecta los servicios móviles de voz e internet a nivel nacional.

    A través de un comunicado, la compañía indicó que algunos clientes experimentan interrupciones en ambos servicios, mientras su equipo técnico trabaja para restablecer las operaciones en el menor tiempo posible.

    La empresa explicó que la recuperación de los servicios se realiza de manera gradual y aseguró que mantiene esfuerzos acelerados para solucionar la incidencia.

    Medidas y respuesta de Claro Dominicana

    "Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando de manera acelerada para restablecer los servicios en el menor tiempo posible. La recuperación se realiza de forma gradual", expresa el comunicado.

    • Claro Dominicana agradeció la comprensión de sus clientes, al tiempo que ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.