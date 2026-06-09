Claro reporta avería parcial que afecta servicios móviles de voz e internet

Edificio sede de la empresa Claro en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana informó la mañana de este martes que presenta una avería parcial que afecta los servicios móviles de voz e internet a nivel nacional.

A través de un comunicado, la compañía indicó que algunos clientes experimentan interrupciones en ambos servicios, mientras su equipo técnico trabaja para restablecer las operaciones en el menor tiempo posible.

La empresa explicó que la recuperación de los servicios se realiza de manera gradual y aseguró que mantiene esfuerzos acelerados para solucionar la incidencia.

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Medidas y respuesta de Claro Dominicana

"Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando de manera acelerada para restablecer los servicios en el menor tiempo posible. La recuperación se realiza de forma gradual", expresa el comunicado.

Claro Dominicana agradeció la comprensión de sus clientes, al tiempo que ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.