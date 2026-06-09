Las autoridades informaron este martes que fueron destruidas 19,958,898 unidades de mercancías ilegales valoradas en RD$394 millones de pesos, en cumplimiento de la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

Entre esas mercancías se encontraban cigarrillos y tabacos premium contrabandeados, bebidas alcohólicas premium de contrabando, medicamentos vencidos, falsificados y adulterados y estimulantes sexuales.

Según el ministro de Industria, Comercio y Mipyme (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, el comercio ilícito afecta la competitividad del país y el desmantelamiento de sus operaciones le muestra al mundo que en República Dominicana se puede hacer negocios.

"Solo en el 2025 tuvimos más de 5 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Y eso es porque el mundo sabe que aquí se puede trabajar, que aquí se puede hacer negocios, que aquí se puede prosperar. Y para eso, estos operativos que dirigen el CECCOM, que es el centro para la lucha contra el contrabando y el comercio ilícito, que está adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, estos operativos son fundamentales." Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón. Ministro de Industria, Comercio y Mipymes. “

Golpe al crimen organizado

Esta acción, realizada bajo los lineamientos de la Mesa de Ilícitos y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Pro-Consumidor, golpea económicamente a las organizaciones criminales dedicas a la comercialización de productos ilícitos y reafirma el compromiso del Estado dominicano de proteger la economía formal y la salud pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-105823-am-816caed7.jpeg Parte de los productos ilegales que el MICM y el Ceccom destruyeron este 9 de junio 2026. (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-105826-am-650bc1d4.jpeg Parte de los productos ilegales que el MICM y el Ceccom destruyeron este 9 de junio 2026. (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-105825-am-8e71072c.jpeg Parte de los productos ilegales que el MICM y el Ceccom destruyeron este 9 de junio 2026. (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-105826-am-1-de5cb4e5.jpeg Parte de los productos ilegales que el MICM y el Ceccom destruyeron este 9 de junio 2026. (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-105825-am-1-8de45931.jpeg Parte de los productos ilegales que el MICM y el Ceccom destruyeron este 9 de junio 2026. (DANIA ACEVEDO) ‹ >

Destacó que, gracias al control en los puntos de origen, los decomisos estratégicos y las campañas preventivas, desde el año 2022 el país se mantiene en cero la tasa de letalidad por ingesta de bebidas adulteradas.

De su lado, el director del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), general retirado Orlando Jerez Espaillat, informó que en entre el 9 de enero hasta la fecha, ese cuerpo decomisó en todo el territorio nacional 19.9 millones de unidades de mercancías vinculadas al comercio ilícito.

Detalles de los productos destruidas

En total fueron incineradas 8,794,769 de unidades de fármacos falsificados, vencidos o adulterados, 11,061,709 de unidades de cigarrillos y 54,225 de botellas de bebidas alcohólicas.

Asimismo, fueron destruidas 35,042 unidades de estimulantes sexuales y un lote de cigarros premium (puros) valorado en RD$6,111,500.

El operativo se suma a la destrucción realizada en enero del presente año, donde fueron destruidas más de 24 millones de unidades ilícitas, valoradas en RD$392 millones. Con ambas jornadas, el acumulado del semestre enero-junio asciende a más de 43,962,131 mercancías incineradas, con un valor global que supera los RD$785,833,188.

Sobre los combustibles y guerra en Medio Oriente

Al ser cuestionado por la prensa sobre la reunión que sostuvo ayer el presidente Abinader con comerciantes, el ministro Lovatón dijo que esa reunión es una demostración más de que la República Dominicana está enfrentando de manera unificada la crisis del Medio Oriente.

"Seguimos creando empleos. Entonces, fíjate cómo eso nos demuestra que vamos a continuar unidos enfrentando esta situación." Orlando Jerez Espaillat. Director del Ceccom. “