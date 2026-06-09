Jefe de la Policía en 100 días de gestión: "Seguiremos trabajando para garantizar mayor seguridad"

"Han sido cien días de intenso trabajo, evaluación constante y acciones concretas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana, consolidar la transformación policial y continuar recuperando la confianza de todos los dominicanos en su Policía Nacional", afirmó el director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, al presentar el balance de sus primeros 100 días de gestión.

Durante este período, destacó la ejecución de medidas enfocadas en el fortalecimiento operativo, la modernización institucional y la consolidación del proceso de reforma policial, refiere una nota de prensa.

El alto oficial afirmó que desde el primer día asumió el compromiso de trabajar por una Policía Nacional más profesional, humana, transparente y cercana a la ciudadanía, sustentada en el respeto a la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.

"Cada paso dado ha tenido como eje central el fortalecimiento de la prevención del delito, la mejora de la capacidad operativa, el fortalecimiento de la disciplina institucional y la dignificación de las condiciones de nuestros agentes policiales", expresó el mayor general Cruz Cruz.

Asimismo, resaltó la entrega y vocación de servicio de miles de hombres y mujeres policías que diariamente realizan labores preventivas, investigativas y de patrullaje en todo el territorio nacional para proteger vidas, bienes y garantizar la convivencia pacífica.

Acciones estratégicas y fortalecimiento institucional

Explicó que durante estos primeros 100 días de gestión, la Policía Nacional desarrolló múltiples acciones orientadas al fortalecimiento institucional y operativo, entre las que figuran: fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control interno y ampliación de programas de capacitación y profesionalización policial.

Además, la mejora de la respuesta operativa frente a la criminalidad, el impulso de un trato digno y respetuoso hacia la ciudadanía, fortalecimiento de los procesos de transparencia, integridad y rendición de cuentas y consolidación de estrategias de proximidad comunitaria y prevención.

El director policial destacó que estas acciones forman parte del proceso de transformación y modernización institucional impulsado por el Gobierno dominicano.

Respaldo institucional

El mayor general Cruz Cruz agradeció el respaldo recibido por parte del presidente de la República, Luis Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como el apoyo de los ministerios de Defensa e Interior y Policía, la Procuraduría General de la República y distintos sectores sociales comprometidos con la reforma policial.

Manifestó que la transformación institucional requiere perseverancia, disciplina, voluntad y trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía, por lo que reafirmó el compromiso de continuar avanzando con apego a la ética y tolerancia cero frente a las malas prácticas.

Mayor seguridad

"A los ciudadanos les reiteramos que seguiremos trabajando sin descanso para garantizar mayor seguridad, paz y tranquilidad en cada comunidad del país. Y a nuestros miembros policiales les exhortamos a continuar actuando con honor, prudencia, integridad y respeto hacia nuestra población", expresó.

El mayor general Cruz Cruz destacó que estos primeros 100 días representan el inicio de una gestión orientada a consolidar una institución moderna, eficiente y plenamente comprometida con el servicio y la seguridad del pueblo dominicano.