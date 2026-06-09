DNI entrega a la Policía Nacional a dos dominicanos buscados por asesinato que estaban prófugos en Haití

La entrega de los dominicanos se realizó en el cruce fronterizo de Comendador, provincia Elías Piña. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Dos ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia fueron entregados este martes a la Policía Nacional por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de ser arrestados en territorio haitiano por las autoridades de ese país, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Se trata de Marlong Mariano Severino Carrasco (a) Malo Juan y Deivi Mora (a) Deivi, buscados mediante la orden de arresto por su presunta participación en la muerte de Yoel Cuevas Medina, hecho ocurrido el 17 de marzo de 2024 en el sector Los Solares de Milton, distrito municipal de Villa Central, provincia de Barahona.

El arresto de ambos estuvo a cargo de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) de la Policía Nacional de Haití (PNH), en coordinación con la DNI, conforme a los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países.

La entrega a las autoridades dominicanas se realizó en el cruce fronterizo de Comendador, provincia Elías Piña, refiere una nota de prensa.

Cooperación bilateral en materia de seguridad

Luego de la entrega, ambos ciudadanos quedaron bajo custodia de la Policía Nacional, que los pondrá a disposición del Ministerio Público de Barahona.

La información señala que esta acción se enmarca en los acuerdos de cooperación en seguridad entre la República Dominicana y Haití, que en los últimos meses han facilitado la entrega de personas requeridas por la justicia dominicana que se encontraban prófugas en territorio haitiano.

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