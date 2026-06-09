Sembradío desmantelado en Ocoa contenía 3,533 plantas de marihuana
La DNCD informó que el operativo constituye el más grande realizado contra redes dedicadas al cultivo de marihuana
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este martes que totalizaron 3,533 las plantas de marihuana decomisadas mediante una operación aérea y terrestre en una zona rural de la provincia San José de Ocoa.
A través de un comunicado de prensa, la entidad también señaló que, el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), indicó que las plantas y varios garrafones llenos del vegetal tuvieron un peso total de 3,200 libras.
Por el caso hay varias personas detenidas; no obstante, el Ministerio Público (MP) y la DNCD continúan con las investigaciones para determinar si hay otros implicados.
Decomiso histórico
La DNCD afirmó que, debido al gran volumen y la extensión del sembradío, esta intervención constituye la más grande realizada contra redes dedicadas al cultivo de marihuana en el país.
- Durante el operativo, las autoridades también confiscaron equipos, indumentaria y otras evidencias que los individuos utilizaban para el procesamiento, empaque y distribución de los estupefacientes.