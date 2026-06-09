Sembradío desmantelado en Ocoa contenía 3,533 plantas de marihuana

Las plantas de marihuana incautadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este martes que totalizaron 3,533 las plantas de marihuana decomisadas mediante una operación aérea y terrestre en una zona rural de la provincia San José de Ocoa.

A través de un comunicado de prensa, la entidad también señaló que, el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), indicó que las plantas y varios garrafones llenos del vegetal tuvieron un peso total de 3,200 libras.

Por el caso hay varias personas detenidas; no obstante, el Ministerio Público (MP) y la DNCD continúan con las investigaciones para determinar si hay otros implicados.

Decomiso histórico

La DNCD afirmó que, debido al gran volumen y la extensión del sembradío, esta intervención constituye la más grande realizada contra redes dedicadas al cultivo de marihuana en el país.

Durante el operativo, las autoridades también confiscaron equipos, indumentaria y otras evidencias que los individuos utilizaban para el procesamiento, empaque y distribución de los estupefacientes.