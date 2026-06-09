La DNCD incauta en cuatro meses más de 4,800 plantas de marihuana en la región Sur

La plantación de marihuana constituye un delito en la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

En menos de cuatro meses, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha desmantelado durante este 2026 al menos 4,835 plantas de marihuana en la región Sur, específicamente en las provincias Peravia y San José de Ocoa.

El primer caso ocurrió en el mes de febrero, en la sección Montería, municipio de Baní, donde las autoridades localizaron una plantación con 1,835 plantas del vegetal en una zona montañosa de difícil acceso.

Para la fecha, el vocero de la institución, Carlos Devers, destacó que, por el volumen de plantas incautadas, el caso figuraba entre los decomisos de marihuana más grandes registrados recientemente en el país.

Durante la intervención, realizada en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo de la Fuerza Aérea, también fueron ocupadas herramientas, sistemas de riego, extractores y otros equipos utilizados para el cultivo de la droga.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-02-14-at-101648-am-95bbec1c-aac7eb46.jpeg Marihuana incautadas por la DNCD en zona montañosa de Montería, Baní. (DIARIO LIBRE/MARIELA LORENZO)

Las autoridades informaron que varias personas fueron identificadas y perseguidas en relación con el caso.

A pocos kilómetros

El segundo decomiso corresponde a un sembradío con más de 3,000 plantas de marihuana en el municipio de El Pinar, en San José de Ocoa, el cual superó en volumen el desmantelamiento realizado en Baní en el mes de febrero.

Este ocurrió a unos 50 kilómetros de la provincia Peravia. La intervención fue realizada por la DNCD y el Ministerio Público entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de junio.

Durante el operativo también se ocuparon evidencias vinculadas al proceso de siembra, secado y empaque del vegetal, según informaron las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/54efafcf-bd70-4a08-9f74-7434310fb787-f316d88d.jpg Las plantas de presunta marihuana decomisadas en el operativo de San José de Ocoa. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

En la operación fueron arrestados dos haitianos y un dominicano, quienes se encuentran bajo control de las autoridades judiciales de la provincia de San José de Ocoa, para los fines correspondientes, mientras se profundizan las pesquisas para ubicar y capturar a otros posibles implicados en el caso.

Prohibición La siembra, cultivo, producción o posesión de plantas de marihuana está prohibida por la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana. La disposición está contenida en el artículo 21 de la norma, por lo que se establecen sanciones penales para quienes infrinjan estas disposiciones. La normativa considera traficantes a quienes cultiven esta planta y contempla penas de cinco a 20 años de prisión, además de multas que oscilan entre los 50 mil y 250 mil pesos, para quienes sean sorprendidos cultivando plantaciones de marihuana. Estas sanciones se aplican en los casos más graves o cuando no se establece una clasificación menor por cantidad. Asimismo, la ley establece una gradación según el volumen. Cuando se trate de más de 20 y hasta 100 plantas, las penas van de tres a diez años de prisión, con multas de 10 mil a 50 mil pesos. De 20 plantas o menos, las sanciones pueden ser de dos a cinco años de prisión y multas entre 2 mil y 10 mil pesos, dependiendo de las circunstancias del hecho.