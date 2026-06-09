Aumentan 50 pesos a tarifas del transporte entre Santiago, Bonao y Sajoma

Ruta de transporte Santiago - Bonao, donde el pasaje ahora costará 250 pesos. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El costo del pasaje en las rutas Santiago–Bonao y Santiago–San José de las Matas aumentó 50 pesos, una medida adoptada por los transportistas, quienes atribuyen el reajuste al incremento en los costos de combustible, repuestos y mantenimiento de las unidades.

Con el nuevo aumento, el pasaje en la ruta Santiago–San José de las Matas pasó de 150 a 200 pesos.

En la ruta Santiago–Bonao, la tarifa, que anteriormente era de 200 pesos, se elevó a 250 pesos.

Los choferes explicaron que las tarifas no habían sido modificadas desde 2015 en la ruta hacia Bonao y desde 2019 en la de San José de las Matas (Sajoma).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-111609-am-1-3ac5c699.jpeg Anuncio del aumento de pasaje. (ANEUDY TAVÁREZ)

"Ese pasaje tenía muchos años a ese mismo precio. El combustible y las piezas han subido demasiado", afirmó Leonardo Faña, conductor de la ruta Santiago -Bonao.

Otro transportista indica que las rutas implican altos niveles de consumo de combustible, especialmente la de San José de las Matas por su geografía montañosa, lo que incrementa significativamente los costos operativos.

Reacciones de los usuarios

La medida ha generado opiniones divididas entre los pasajeros que utilizan las rutas Santiago–Bonao y Santiago–San José de las Matas.

Algunos consideran el aumento comprensible ante la situación económica actual, mientras otros señalan que el ajuste impacta su presupuesto diario.

"Uno entiende cómo está todo, pero se siente el aumento", comentó Eladia Rodríguez, usuaria.

Otros valoran que las tarifas se habían mantenido estables por años pese al incremento del costo de la vida.