Arrestan a hombre vinculado al decomiso de 10 paquetes de cocaína en Boca Chica

Al hombre se le dictará medida de coerción en las próximas horas. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue arrestado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público por su presunta vinculación con el decomiso de 10 paquetes de cocaína ocupados en el municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El detenido fue identificado como Franklin Paulino Martínez, alias "el Francés", quien fue capturado mediante labores de seguimiento, inteligencia e interdicción mientras se desplazaba en un vehículo por la avenida José Contreras, en la Zona Universitaria del Distrito Nacional.

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Tras su arresto, a Paulino Martínez le fueron incautados un vehículo, un teléfono celular y varios documentos personales, según informó la DNCD a través de un comunicado de prensa.

Origen del caso

De acuerdo con las autoridades, el detenido estaría vinculado a los 10 paquetes de cocaína incautados a dos hombres durante un operativo realizado en la calle Andrés A. Ozuna, en el sector La Caleta, municipio de Boca Chica.

La institución precisó que la intervención se llevó a cabo en marzo de 2023 y que su arresto responde al seguimiento de personas prófugas involucradas en casos de narcotráfico.

En las próximas horas, a Franklin Paulino Martínez le serán conocidas medidas de coerción por presunta violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.