Cierran parque acuático de Santiago Oeste tras trifulca que dejó al menos siete heridos

El Ministerio de Interior y Policía ordenó este miércoles el cierre del centro recreativo África Park, ubicado en el sector Cienfuegos, en Santiago Oeste, luego de la pelea a botellazos y trompadas que dejó al menos siete personas heridas.

La medida fue confirmada por la Policía Nacional al ofrecer detalles sobre las investigaciones del incidente, ocurrido alrededor de las 4:30 de la tarde del domingo 7 de junio en las instalaciones del parque acuático.

De acuerdo con la institución del orden, las pesquisas preliminares establecen que el hecho se originó por un conflicto social entre varias personas que compartían en el establecimiento.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir una alerta a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Sin embargo, cuando llegaron la situación ya había sido controlada y los involucrados no se encontraban en el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-51704-pm-d1455598.jpeg El Ministerio de Interior y Policía ordenó el cierre del centro recreativo. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Detalles confirmados sobre la pelea en África Park

Como parte de las investigaciones, dos personas que resultaron con lesiones fueron entrevistadas por los investigadores de la uniformada.

Según los diagnósticos médicos, uno de los afectados presentó una herida en un pie y otro una laceración en una mano.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas involucradas en la trifulca, intercambiando golpes y lanzándose botellas en medio del área recreativa, lo que provocó momentos de pánico entre los asistentes.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar posibles responsabilidades.