Denuncian agresión física de agentes migratorios contra una menor durante operativo en La Altagracia

Captura del video que muestra la agresión. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares de una adolescente de 17 años denunciaron que agentes de la Dirección General de Migración (DGM) agredieron físicamente a su pariente durante un operativo realizado en el distrito municipal de Benerito, provincia La Altagracia.

La denuncia surge luego de la circulación de varios videos en redes sociales, en los que se observa un enfrentamiento entre ciudadanos y agentes migratorios.

Verónica Castillo, familiar de la menor, aseguró que la adolescente fue agredida inicialmente durante una intervención realizada por agentes migratorios en una vivienda de la joven en la comunidad y posteriormente en las instalaciones de Migración.

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Según explicó, tras el operativo los familiares intentaron obtener información sobre el agente que presuntamente había agredido a la menor en su vivienda, situación que derivó en un nuevo incidente en la base migratoria.

"Yo soy una de las personas que aparece en el video en la base de Migración. Se me escucha decirle al agente que tuviera cuidado porque ella es menor de edad", manifestó Castillo.

La mujer afirmó que, pese a las advertencias realizadas por varias personas presentes, el agente continuó forcejeando con la adolescente.

"Le repetí varias veces que era una menor de edad y que tuviera cuidado, pero él continuó sujetándola por los cabellos y forcejeando con ella", sostuvo.

Castillo también aclaró que el grupo acudió a las oficinas de Migración únicamente para solicitar información sobre el responsable del operativo.

"No fuimos a buscar inmigrantes. Fuimos simplemente a preguntar por el comandante para identificar al agente que presuntamente agredió a la menor durante el operativo de la mañana en su casa", expresó.

Por su parte, Elías Bernal, uno de los jóvenes que acompañaba a la familia, quien también fue agredido con una pistola eléctrica y golpeado por otro agente en la base, relató que tras intentar presentar una denuncia ante las autoridades fueron orientados a identificar primero al agente involucrado.

Según explicó, acudieron a las instalaciones de Migración para solicitar información sobre el comandante de la brigada que participó en el operativo.

"Fuimos únicamente a preguntar quién era el comandante de la brigada que estuvo en el operativo de esa mañana. Cuando insistimos con la pregunta, uno de los agentes intentó agredirme con una pistola eléctrica", denunció.

Bernal aseguró que el altercado, captado en video, se produjo cuando comenzaron a grabar la actuación de los agentes.

Mientras tanto, Nikaury Matos, presidenta de los Derechos Humanos de Benerito, indicó que no presenció el inicio de los hechos porque se encontraba fuera de las instalaciones de Migración.

No obstante, explicó que al acercarse observó a varios agentes sujetando a un joven y que aparentemente le aplicaron una descarga eléctrica.

"Cuando iba caminando hacia donde estaban ellos, vi que aparentemente le aplicaron una descarga eléctrica a un muchacho. Luego comenzaron a golpearlo", declaró.

Matos señaló que, de acuerdo con las informaciones suministradas por los familiares, la adolescente habría sido agredida tanto en la vivienda como posteriormente en la base migratoria.

Asimismo, denunció que uno de los agentes mostró una actitud agresiva cuando intentó intervenir para evitar que continuaran las agresiones.

Los familiares informaron que la adolescente presenta lesiones visibles y que los médicos recomendaron realizarle una tomografía para descartar posibles daños internos.