¿Cómo es el mercado informal de Tilory, donde dominicanos y haitianos venden sin fronteras?

Avenida principal del mercado de Tilory. ( EDDY VITTINI / DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader anunció ayer la ampliación de la verja perimetral y la creación de un mercado binacional en el municipio de Restauración, provincia Dajabón, que se encuentra próximo a la comunidad de Tilory en Haití, durante un encuentro con directores de medios.

Tilory es un mercado informal fronterizo con aproximadamente 65 kilómetros desde el municipio cabecera de Dajabón, ubicado en plena Carretera Internacional, que es la línea divisora natural entre República Dominicana y Haití.

Su nombre proviene de la comunidad haitiana de Tilory, situada frente al mercado y cuya población supera a la de la comunidad dominicana próxima al otro lado de la frontera.

El intercambio se desarrolla en medio de la pobreza, donde converge el comercio de las mercancías procedentes, tanto del territorio haitiano como del dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/carretera-internacional-eddy-vittini34-418ab460.jpg Montaña para parquear burros y caballos. En la imagen se puede observar a un hombre sentado en una pirámide para amarrar los animales. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Todas las semanas los haitianos acuden a este mercado para abastecer a sus familias de los productos básicos exhibidos allí, en medio de los puestos de venta, el tránsito peatonal de niños, adultos, burros y caballos, además de las viviendas construidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2024-11-22-at-34233-pm-a0e1c4e9.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2024-11-22-at-34233-pm-a0e1c4e9.jpeg Niños en medio del desarrollo del mercado Tilory. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

En medio de la actividad comercial, también es común observar a grupos de hombres congregados en medio de improvisadas peleas de gallos, una escena que hace parte del dinamismo propio del lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/carretera-internacional-eddy-vittini37-f46f7432.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/carretera-internacional-eddy-vittini37-f46f7432.jpg Hombres congregados presenciando una pelea de gallos. (DIARIO LIBRE/DIARIO LIBRE)

Acciones oficiales para el desarrollo fronterizo

Abinader, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre y el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, destacaron que dentro de la estrategia gubernamental para esta iniciativa está la seguridad fronteriza, la conectividad y el desarrollo económico, permitiendo una intervención integral en los 391 kilómetros de frontera terrestre que comparten República Dominicana y Haití.

Características y flujo comercial del mercado Tilory

Las mercancías que se comercializan en Tilory proceden tanto del territorio haitiano como del dominicano, según el informe: "Identificación de los flujos comerciales en la zona fronteriza Dajabón" del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Unión Europea.

Cerca del 79 % del valor de las mercancías van hacia comunidades haitianas como La Miel, Tilory y Cerca La Source, entre otras.

En contraste, solo el 21 % permanece en territorio dominicano, específicamente en la provincia de Dajabón y, en menor proporción, en Santiago Rodríguez.

El producto líder que procede del lado dominicano es el arroz puntilla, cuyos orígenes son de la región norte del país como La Vega, y Dajabón.

El arroz pilón, chivos o cabras, artículos para el hogar y el cuidado personal, ropas nuevas y usadas proceden de comunidades haitianas tales como Cabo Haitiano, Cerca la Source, La Miel, Thomasique, Calabacié, entre otras.

Otros artículos que se destacan son leche, vino tinto, medicamentos, aparatos electrónicos como celulares, radio y linternas, artículos para bebé como talcos, hisopos y demás.

El informe destaca que las mercancías que se venden dentro de Tilory son de origen agropecuario y agroindustrial, aunque en menor medida, industriales que son comercializados a consumidores finales, intermediarios como camioneros dominicanos y detallistas haitianos.

"En Tilory no existen oficinas aduanales y migratorias haitianas y/o dominicanas. Solamente el alcalde haitiano y también representante del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa nación, es quien dirige las emisiones de certificado para la compra y venta de animales, específicamente cabras o chivos", agrega el informe.

La comunidad haitiana de La Miel es el lugar más cercano a Tilory y desde donde va una gran parte de las mercancías que se comercializan en el mercado fronterizo.

En torno al lado dominicano, los productos como el chivo van desde Santiago Rodríguez a intercambiarse en ese mercado, mientras que otros se quedan dentro de la misma provincia de Dajabón como Villa Anacaona, Restauración, Loma de Cabrera y en el propio municipio cabecera.