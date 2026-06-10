"No sé nada de ese cristiano": el silencio que rodea a "Mantequilla" en Sabana Grande de Boyá

En Sabana Grande de Boyá, municipio de la provincia Monte Plata donde nació Wilkin García Peguero, conocido como "Mantequilla", hablar de su figura parece haberse convertido en un tema incómodo.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre por varias calles de la localidad, pocos residentes quisieron referirse al hombre que, hace algunos años, acaparó la atención nacional con un esquema que prometía multiplicar el dinero de quienes invertían en él.

"Mantequilla" nuevamente se ha vuelto tendencia luego de que la Policía Nacional emitiera una orden de captura por presunta tentativa de homicidio. Lo describía como un individuo altamente peligroso.

La mayoría de los ciudadanos consultados aseguraron no saber nada sobre su situación actual y afirmaron que las únicas informaciones que recibe provienen de las redes sociales o de los medios de comunicación.

En un pequeño negocio del municipio, una comerciante respondió sin titubear cuando se le preguntó por García Peguero: "No he sabido más nunca nada de ese cristiano. No sé nada, nada".

La misma actitud se percibe entre los motoristas que recorren diariamente las calles de la localidad. Uno de ellos recordó haber escuchado rumores sobre nuevas actividades de "Mantequilla" relacionadas a su esquema anterior.

"Escuché decir como que había continuado con la plataforma, pero de otra manera, o sea, no dando tickets. No sé, no fui partícipe de ese embrollo", expresó.

"He escuchado poca cosa. Yo escuché que en un sitio por ahí consiguió un dinero que le dieron unos campesinos", comentó una señora mientras observaba el movimiento habitual de la comunidad.

Otros apenas tenían conocimiento de los acontecimientos más recientes. "Yo escuché el rumor de que lo habían agarrado preso", dijo un residente.

Una vez más ante la justicia

García Peguero fue trasladado este miércoles a la Fiscalía de Monte Plata, luego de ser arrestado la noche del martes en el sector Arroyo Hondo Viejo, en el Distrito Nacional.

Las autoridades lo acusan de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, golpes y heridas, y estafa en prejuicio de un ciudadano.

El Ministerio Público dispone de 48 horas a partir de su arresto para solicitar medidas de coerción en su contra. De acuerdo con su abogado, Abner de Jesús, la defensa se prepara para enfrentar las imputaciones en los tribunales.

Respecto a la acusación de tentativa de homicidio, el abogado consideró que aún es prematuro pronunciarse sobre la veracidad de los hechos.

Su detención lo devuelve al centro de la atención pública poco más de un año después de obtener la libertad por el caso de estafa vinculado a su esquema piramidal. Fue condenado a dos años de prisión suspendida.

Leer más Policía activa búsqueda de "Mantequilla" por tentativa de homicidio y estafa