Firman acuerdo para fortalecer la gestión de riesgos con enfoque en derechos humanos

El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas y el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante la firma de convenio. ( FUENTE EXTERNA )

El Defensor del Pueblo y la Defensa Civil de la República Dominicana firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión integral del riesgo de desastres y la respuesta ante situaciones de emergencia.

El convenio, suscrito por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, busca fortalecer las capacidades nacionales para garantizar la dignidad, protección y asistencia efectiva de las personas afectadas por eventos adversos, con especial atención a los grupos en condición de vulnerabilidad.

Como parte de la alianza, ambas instituciones desarrollarán iniciativas orientadas a promover la equidad y la igualdad de género en las acciones conjuntas, además de impulsar mecanismos y marcos normativos que favorezcan el uso ético, responsable y seguro de tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial, los sistemas de información y el análisis de grandes volúmenes de datos.

Redes de voluntariado

El acuerdo también contempla programas de capacitación, la expansión de redes de voluntariado y la creación de sistemas, mecanismos y protocolos que integren la protección de los derechos humanos en todas las etapas de la gestión de riesgos, desde la prevención y preparación hasta la respuesta y recuperación.

Durante la firma, Ulloa destacó que ambas entidades han trabajado durante meses en la incorporación de un Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART) que pueda articularse con el sistema nacional de información.

"Esta es la formación de una alianza que ha venido trabajándose desde hace meses para poder hacer que cada territorio tenga un SART efectivamente sobre la base del esfuerzo interinstitucional", expresó el titular del órgano constitucional.

De su lado, Salas puso a disposición del Defensor del Pueblo los instructores y las instalaciones de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (Esnageri) para capacitar al personal de la institución y fortalecer su preparación ante cualquier eventualidad.

"Agradecemos infinitamente este acercamiento histórico que desde la Defensa Civil nos comprometemos a cumplir, porque se trata de salvar vidas y respetar los derechos de los más vulnerables", manifestó Salas, quien además preside la Comisión Nacional de Emergencias.

En el acto participaron directores, encargados y colaboradores de ambas instituciones.