Adolescente que se escapó del Conani donde falleció una menor era maltratado, según su madre

Fachada del hogar de paso del Conani en el municipio San Antonio de Guerra, centro residencial de donde se escaparon los menores el pasado 2 d junio. ( DIARIO LIBRE / MARIELA LORENZO )

La madre de uno de los adolescentes que escaparon el pasado 2 de junio del hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), ubicado en el municipio Guerra y donde una menor de 14 años falleció el 24 de mayo, aseguró que su hijo abandonó el centro debido a presuntos maltratos por parte de otros internos.

Según afirmó, había denunciado previamente la situación ante las autoridades, pero no obtuvo respuesta.

La mujer relató que esta no fue la primera vez que el menor se fuga del hogar de paso. Explicó que, tras una escapada anterior, el adolescente le contó que era agredido físicamente por jóvenes de mayor edad que permanecían en el centro.

"El niño me explica que otros internos que están allá lo estaban maltratando, dándole golpes, y que ellos no hacen nada", afirmó durante una entrevista concedida a Diario Libre.

Según su versión, las agresiones continuaron y habrían influido en la decisión del adolescente de volver a escapar. La madre sostuvo que comunicó la situación a representantes de Conani y que, incluso, conserva evidencias de las lesiones que presentaba el menor.

"Y yo se lo expliqué desde el principio, yo se lo había dicho a ellos que él se escapó por lo que pasó, porque lo estaban maltratando y ellos no ponen cartas en el asunto", sostuvo.

Denuncias de maltrato y condiciones dentro del hogar de paso

La mujer también denunció supuestas condiciones inadecuadas dentro del hogar de paso, asegurando que los adolescentes duermen en el piso y permanecen encerrados gran parte del tiempo.

Las declaraciones se producen pocos días después de que Conani informara que los 10 adolescentes que habían salido de ese hogar de paso fueron localizados y reintegrados al sistema de protección.

Sin embargo, la madre aseguró que su hijo no ha regresado al centro y permanece bajo su cuidado. Además, afirmó que otro adolescente que escapó junto al grupo tampoco habría sido reincorporado al hogar de paso.

"Yo me voy a quedar con mi hijo", expresó al referirse a su hijo, tras señalar que considera que el menor estaría más expuesto dentro del centro que fuera de él.

Razones por las que decidió mandar dos de sus hijos a Conani La mujer explicó que había recurrido a Conani en busca de ayuda debido a los problemas de conducta de dos de sus seis hijos, quienes, según dijo, se involucraban en actos delictivos. Señaló que tomó la decisión de entregarlos al sistema de protección porque se encontraba imposibilitada de brindarles la supervisión necesaria, al ser madre soltera y tener además bajo su cuidado a un hermano con parálisis cerebral que requiere atención permanente.

Asimismo, sostuvo que el adolescente le relató que la fuga reciente se produjo durante un motín protagonizado por varios internos y aseguró que el número de jóvenes que abandonó las instalaciones podría haber sido mayor al reportado oficialmente.

Según explicó, si su hijo y otro adolescente que aún permanece fuera del hogar de paso corresponden a los números 11 y 12 de los fugados, la cantidad total podría rondar los 20 menores.

Respuesta oficial y contexto del hogar de paso de San Antonio de Guerra

Diario Libre contactó a Conani para conocer su posición sobre las denuncias de presuntos maltratos y las afirmaciones de la madre respecto al paradero de algunos de los adolescentes involucrados en la fuga. La institución respondió que se encuentra "investigando la situación" y que ofrecerá una respuesta oficial una vez concluya el proceso de verificación.

El hogar de paso de San Antonio de Guerra ha estado bajo escrutinio público en las últimas semanas tras la muerte de una adolescente de 14 años ocurrida dentro de sus instalaciones el pasado 24 de mayo.

Por el hecho, tres adolescentes de 14, 16 y 17 años fueron señaladas como presuntas responsables y un tribunal les impuso 30 días de internamiento provisional como medida cautelar, a ser cumplidos en un centro especializado para menores mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.