Punta Bergantín dona camión compactador al Ayuntamiento de Villa Montellano

La unidad donada es un camión Isuzu modelo ELF 2026, equipado con una caja compactadora de 14 yardas cúbicas fabricada en acero de alta resistencia. ( FUENTE EXTERNA )

El Fideicomiso Punta Bergantín entregó un camión compactador de residuos sólidos al Ayuntamiento de Villa Montellano, como parte de sus iniciativas de apoyo al fortalecimiento institucional y al desarrollo de las comunidades de su entorno.

Durante el acto de entrega, el director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín, Andrés Marranzini, destacó que la donación forma parte del compromiso social de la entidad con el municipio.

"Con la entrega de este vehículo reafirmamos nuestra disposición de continuar apoyando proyectos e iniciativas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y al fortalecimiento de las instituciones municipales", expresó.

La unidad donada es un camión Isuzu modelo ELF 2026, equipado con una caja compactadora de 14 yardas cúbicas fabricada en acero de alta resistencia. Cuenta con un motor turbo diésel de 190 caballos de fuerza y transmisión mecánica de seis velocidades.

El vehículo incorpora un sistema hidráulico para la elevación de contenedores, mecanismo de descarga mediante expulsión horizontal trasera y un depósito para lixiviados con capacidad de 200 litros. Además, dispone de un ciclo de carga y descarga de aproximadamente 20 segundos, lo que permitirá optimizar las labores de recolección de desechos en el municipio.

La unidad, completamente nueva, incluye una garantía de tres años o 100,000 kilómetros en piezas y servicios, ofreciendo respaldo para su operación y mantenimiento.

En la actividad participaron integrantes de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Villa Montellano, funcionarios municipales y representantes de distintos sectores de la comunidad.