×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Punta Bergantín
Punta Bergantín

Punta Bergantín dona camión compactador al Ayuntamiento de Villa Montellano

La entrega busca fortalecer la recolección de residuos sólidos y mejorar los servicios municipales

    Expandir imagen
    Punta Bergantín dona camión compactador al Ayuntamiento de Villa Montellano
    La unidad donada es un camión Isuzu modelo ELF 2026, equipado con una caja compactadora de 14 yardas cúbicas fabricada en acero de alta resistencia. (FUENTE EXTERNA)

    El Fideicomiso Punta Bergantín entregó un camión compactador de residuos sólidos al Ayuntamiento de Villa Montellano, como parte de sus iniciativas de apoyo al fortalecimiento institucional y al desarrollo de las comunidades de su entorno.

    Durante el acto de entrega, el director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín, Andrés Marranzini, destacó que la donación forma parte del compromiso social de la entidad con el municipio.

    "Con la entrega de este vehículo reafirmamos nuestra disposición de continuar apoyando proyectos e iniciativas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y al fortalecimiento de las instituciones municipales", expresó.

    RELACIONADAS

    La unidad donada es un camión Isuzu modelo ELF 2026, equipado con una caja compactadora de 14 yardas cúbicas fabricada en acero de alta resistencia. Cuenta con un motor turbo diésel de 190 caballos de fuerza y transmisión mecánica de seis velocidades.

    El vehículo incorpora un sistema hidráulico para la elevación de contenedores, mecanismo de descarga mediante expulsión horizontal trasera y un depósito para lixiviados con capacidad de 200 litros. Además, dispone de un ciclo de carga y descarga de aproximadamente 20 segundos, lo que permitirá optimizar las labores de recolección de desechos en el municipio.

    La unidad, completamente nueva, incluye una garantía de tres años o 100,000 kilómetros en piezas y servicios, ofreciendo respaldo para su operación y mantenimiento.

    En la actividad participaron integrantes de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Villa Montellano, funcionarios municipales y representantes de distintos sectores de la comunidad.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.