"Comían de mi caldero": padre de menor muerta revela que adolescentes acusados conocían a su hija

Wilfrido Diroche, padre de la víctima, exige justicia por el homicidio de su hija. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Wilfrido Diroche aún no asimila la desaparición física de su hija más pequeña, Lucero Diroche Montero, quien fue encontrada muerta la tarde del martes en la piscina Carlos Yuli, en el sector Valiente del distrito municipal La Caleta, en Boca Chica.

La menor de 12 años fue hallada con heridas de arma blanca y signos de violencia sexual en el establecimiento, donde, según informaciones de familiares, ingresó con otros dos adolescentes para celebrar un "compartir".

Por el caso, la Policía Nacional informó que tiene bajo custodia a los dos adolescentes, de 12 y 13 años, que se encontraban con la fallecida.

El padre de la víctima afirmó que su hija mantenía una relación cercana con los dos menores, al punto de que ellos solían comer en su casa.

"A mí lo que más me duele es que eran niños que comían en mi casa. Comían del mismo caldero de mi casa y mira cómo mataron a mi niña", expresó afligido Wilfrido Diroche a reporteros de Diario Libre, al tiempo que exigió justicia por la muerte de su hija.

También se encuentran

para fines de investigación dos hombres, quienes se desempeñaban como vigilantes del negocio. Así lo informó el señor

, quien considera que ellos también deben rendir cuentas por el caso de su hija.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-55620-pm-1-21e905a8.jpeg Familiares y allegados de Lucero Diroche exigen justicia por su muerte. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Otros familiares sospechan de que más personas pudieron haber participado en el hecho, al considerar que "uno o dos menores no podían cometer un crimen de esa magnitud solos".

Denuncias de acoso

Según declaraciones de Tatiana Diroche Montero, hermana de la occisa, los nombrados "Wilkin" y "Lebrón" mantenían un "comportamiento indebido" con las niñas de la comunidad.

"Manoseaban a las niñas para dejarlas pasar gratis y que se pudieran bañar", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-55621-pm-6b075622.jpeg En este lugar está la piscina donde fue encontrada muerta la menor. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

En ese sentido, instó a las autoridades a que profundicen en las investigaciones en torno a la piscina, donde supuestamente hay cámaras de vigilancia.

"Yo lo que quiero es que se haga justicia con mi hermana... porque pueden pasar más casos si se deja así", enfatizó.

Una niña alegre

La abuela de la víctima, Yolanda Lora, llegó a ver el cuerpo sin vida de su nieta, pero prefiere mantener en su memoria lindos recuerdos de su paso por este mundo, describiéndola como una niña "viva, activa y muy trabajadora".

Para Lora, la muerte de la menor ha sido un hecho terrible y desastroso que deja un gran vacío en el corazón de todos sus seres queridos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-55619-pm-557e7df8.jpeg La abuela de la víctima, Yolanda Lora. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

"Aunque no nos vean gritando y llorando, el corazón de nosotros está partido... como cuando tú coges una guanábana y le das y le das, por dentro está destrozado", manifestó.

Exigen cierre de la piscina Los familiares de la víctima aseguraron que no es el primer caso violento que ocurre en la piscina Carlos Yuli, por la que exigen su cierre inmediato. Según declaraciones de allegados, en el establecimiento supuestamente ya habían ocurrido otras muertes de menores de edad en circunstancias no especificadas.