Faride: "Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente, no de motocicletas calibrando"

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante puesta en marcha del Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana ejecutado en Villas Agrícolas, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

"Queremos caminar tranquilos de noche. Queremos que sus hijos crezcan en un sector de oportunidades. Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles, amenazando la vida de los niños, las mujeres y nuestros ancianos".

Con esas palabras, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana, una iniciativa que busca incentivar la convivencia en las comunidades, recuperar los espacios públicos y fortalecer la presencia institucional.

La primera fase del programa será ejecutada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y contará con la participación de 40 instituciones del Estado.

Durante el acto de lanzamiento, realizado en el Club Cultural y Deportivo Los Pioneros, la ministra aseguró que, antes de la puesta en marcha de la iniciativa, las autoridades realizaron un levantamiento para identificar las principales necesidades de los comunitarios.

"Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias", expresó.

De acuerdo con la funcionaria, esta primera intervención incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.

Raful también exhortó a los comunitarios presentes a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.

"A veces me dicen: ´Ustedes no hacen nada´, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado", explicó.

Sostuvo que la sostenibilidad del proyecto será garantizada mediante la creación de comités de seguridad ciudadana, la presencia permanente del Ministerio de Interior y Policía, el monitoreo continuo de resultados y la corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones y el sector privado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/whatsapp-image-2026-06-11-at-172826-44f5189b.jpeg La titular del Ministerio de Interior y Policía aseguró que 40 instituciones del Gobierno trabajarán en la ejecución del programa. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.

Según las autoridades, nueve sectores han sido evaluados para ser incorporados a la iniciativa.

Maniobras temerarias de motociclistas

En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz; y representantes comunitarios del sector.

Las declaraciones de la ministra se producen en medio del debate generado por los frecuentes incidentes protagonizados por motociclistas que realizan maniobras temerarias en las vías públicas, conocidas popularmente como "calibrar".

En las últimas semanas, distintos sectores han reclamado una mayor fiscalización y el endurecimiento de las medidas para regular la circulación de motocicletas, ante las preocupaciones por la seguridad vial, el ruido y la ocupación indebida de espacios destinados a la convivencia ciudadana.

El pasado 26 de mayo la ministra se reunió con representantes de motoconchistas con el objetivo de regular el sector y velar por el cumplimiento de las normas de tránsito.

El proceso de fiscalización de los motoconchistas también busca que aquellos que sí cumplen la ley no sean juzgados por acciones delictivas de algunos integrantes del sector.