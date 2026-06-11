Presidenta de la Cámara de Cuentas insta a la ciudadanía a vigilar el uso de los fondos públicos

Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, quien llamó a la población a vigilar el uso de los fondos públicos. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La presidenta de la Cámara de Cuentas exhortó este jueves a las organizaciones de la sociedad civil a involucrarse activamente en la supervisión del uso de los recursos públicos.

Emma Polanco sostuvo que la población debe convertirse en una especie de "auditor social" para garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera adecuada y que las obras y proyectos cumplan con los objetivos para los cuales fueron concebidos.

Durante un encuentro con representantes de organizaciones sociales de Santiago, la funcionaria explicó que la institución procura fortalecer los vínculos con la sociedad civil, promoviendo una participación más activa de sus integrantes en los procesos de control, transparencia y rendición de cuentas.

"La idea es que la propia sociedad sea una especie de auditor social para que los recursos se inviertan y se logren los objetivos para los cuales fueron asignados", expresó.

Colaboración de organismo

La titular de la Cámara de Cuentas destacó que la labor de fiscalización constituye una función pública de alto impacto social y subrayó la importancia de la colaboración entre los organismos de control y la ciudadanía para fortalecer la transparencia en la administración pública.

Las declaraciones de Emma Polanco fueron ofrecidas durante la conformación de la Mesa de Control Social del Cibao, una iniciativa que reúne a organizaciones comunitarias, sociales y autoridades locales con el propósito de promover la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana de la gestión pública.

La actividad congregó en Santiago a representantes de diversos sectores de la región para formalizar este espacio de diálogo y cooperación orientado al uso responsable de los recursos públicos.

Durante la actividad, el director de Control Social de la Cámara de Cuentas, Bernardo Matías, presentó los objetivos, mecanismos de coordinación y herramientas metodológicas que guiarán el trabajo de la Mesa, así como los canales de comunicación que permitirán dar seguimiento a las iniciativas impulsadas por sus miembros.

En representación de las organizaciones participantes, Carlos Manuel Estrella, del Ateneo Amantes de la Luz, valoró la creación de este espacio como una oportunidad para fortalecer el compromiso ciudadano con la vigilancia de los asuntos públicos y la consolidación de la democracia.

La Mesa de Control Social de la Región Cibao estará integrada por organizaciones sociales, comunitarias y sectoriales, con el objetivo de garantizar la pluralidad de voces, el respeto al marco legal vigente y la defensa del interés colectivo.