Canciller Roberto Álvarez: "No existe ni podrá existir una solución dominicana para Haití"

El canciller Roberto Álvarez dijo que la historia haitiana está llena de episodios de resistencia, dignidad y capacidad de superación frente a circunstancias adversas. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

El ministro de Relaciones Exteriores (Mirex), canciller Roberto Álvarez, manifestó que la comunidad internacional y la República Dominicana tendrán que acompañar a Haití por los próximos años en su crisis política y que "no existe ni podrá existir" una solución dominicana para esa nación.

Álvarez reafirmó la defensa de los intereses dominicanos y el rechazo a que la República Dominicana cargue sola con la situación política y social haitiana, a la vez que mostró la esperanza de que, con amplios consensos, liderazgo político y respaldo internacional, los haitianos puedan reconstruir su país.

Estas declaraciones forman parte del discurso pronunciado ayer durante la puesta en circulación del libro La diplomacia dominicana ante la crisis haitiana 2024-2026: más discursos y escritos clave, en un acto en el que estuvo presente la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/11062026-la-diplomacia-dominicana-ante-la-crisis-haitiana-2024--2026-samil-mateo5-11f2ba32.jpg La vicepresidenta Raquel Peña y el canciller Roberto Álvarez durante el acto de lanzamiento. (SAMIL MATEO DOMINICI)

"La comunidad internacional y RD tendrán que continuar acompañando a Haití durante los años venideros, pero la historia demuestra que ninguna nación puede ser reconstruida exclusivamente desde el exterior. Nuestro país puede acompañar, colaborar, alertar y contribuir a movilizar a la comunidad internacional, pero, como hemos sostenido desde el inicio, no existe ni podrá existir una solución dominicana para Haití".

Un libro que documenta la estrategia diplomática dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/11062026-la-diplomacia-dominicana-ante-la-crisis-haitiana-2024--2026-samil-mateo28-eb424eec.jpg El ministro de Relaciones Exteriores pronunció un discurso en la sede del Mirex. (SAMIL MATEO DOMINICI)

El canciller abundó en que los grandes proyectos nacionales solo pueden consolidarse cuando son asumidos por las propias sociedades. Sus palabras las acompañó de un análisis que invita a ojear las más de 200 páginas del libro, las cuales dejan una enseñanza sobre el manejo de la diplomacia desde Quisqueya.

"Si algo demuestran estos dos volúmenes es que República Dominicana ha sabido actuar con estrategia, tenacidad y coherencia frente a uno de los desafíos más complejos de nuestra historia contemporánea" Roberto Álvarez Ministro de Relaciones Exteriores “

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También ponderó que "la historia haitiana está llena de episodios de resistencia, dignidad y capacidad de superación frente a circunstancias adversas".

El libro recoge los documentos, discursos, resoluciones, cartas y gestiones diplomáticas desarrolladas durante la etapa marcada por el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití (MSS) y su posterior transformación en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/11062026-la-diplomacia-dominicana-ante-la-crisis-haitiana-2024--2026-samil-mateo38-cde2a8d6.jpg Portada de la obra que consta de 210 páginas, un documento de valor diplomático profundo. https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/11062026-la-diplomacia-dominicana-ante-la-crisis-haitiana-2024--2026-samil-mateo24-a27c6207.jpg El consultor Anselmo Muñiz. ‹ >

La publicación fue coeditada por Álvarez y el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; y el entonces director de Estudios y Análisis Estratégicos del Mirex, Anselmo Muñiz.

Los volúmenes también reseñan la decisión política adoptada por Luis Abinader enmarcada en la búsqueda del diálogo y el término diplomático de "buena vecindad".

El coeditor Anselmo Muñiz destacó que el contenido del nuevo volumen revela que "las acciones del Gobierno dominicano en su política exterior hacia Haití constituyen una estrategia pensada, coherente, flexible y resiliente".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/11062026-la-diplomacia-dominicana-ante-la-crisis-haitiana-2024--2026-samil-mateo45-3d96a44c.jpg Los juristas Servio Tulio Castaños Guzmán, Marisol Vicens y Flavio Darío Espinal ofrecieron un panel sobre la temática del libro. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante el acto, precisaron que la historia de la intensa labor diplomática internacional que documentan las páginas del libro "La diplomacia dominicana ante la crisis haitiana 2024-2026" comienza en septiembre de 2021.

Dos meses después del magnicidio del presidente Moïse, el presidente Abinader advirtió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que la situación haitiana exigía una atención urgente de la comunidad internacional.

Otros apuntes

El presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina son mencionados en el libro por promover los consensos nacionales en torno a la política hacia Haití, incluyendo las gestiones impulsadas por los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Este esfuerzo ayudó a consolidar el apoyo internacional a la misión de seguridad desplegada en Haití, promover mayores contribuciones financieras y logísticas de los países donantes, "y mantener el tema haitiano en la agenda de organismos multilaterales y socios estratégicos".

Por igual se toca el tema de la asistencia médica especializada al personal internacional desplegado en Haití.

El diplomático Roberto Álvarez señaló que, para la mayoría de los actores internacionales, Haití constituye una preocupación importante. En cambio, para República Dominicana, Haití representa una prioridad permanente. "No se trata únicamente de una preocupación de política exterior. Se trata de un asunto de seguridad nacional", ponderó.

Al finalizar el acto se desarrolló un panel integrado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, y los juristas Marisol Vicens y Flavio Darío Espinal.