Un fenómeno atmosférico, descrito preliminarmente por residentes como un presunto tornado, provocó daños la tarde de este jueves en varias comunidades del municipio de Loma de Cabrera, en la provincia Dajabón.

Impacto del fenómeno atmosférico en Loma de Cabrera

De acuerdo con reportes recibidos desde la zona, los fuertes vientos derribaron numerosos árboles de gran tamaño, algunos de los cuales cayeron sobre calles y caminos vecinales, dejando parcialmente incomunicados varios puntos de este importante municipio fronterizo.

Entre las comunidades más afectadas se encuentran Monte Grande, El Coroso y la entrada principal de Loma de Cabrera, donde el tránsito vehicular y peatonal se ha visto seriamente dificultado por la presencia de árboles atravesados en las vías.

Respuesta y expectativas de la comunidad afectada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-52254-pm-1-2d001487.jpeg Árboles de gran tamaño derribados por los fuertes vientos bloquean una de las vías principales de Loma de Cabrera, en la provincia Dajabón, tras el paso del presunto tornado registrado este jueves

Imágenes captadas por comunitarios muestran troncos y ramas de gran tamaño bloqueando el paso, mientras residentes intentan evaluar los daños provocados por el fenómeno. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, aunque sí se observan afectaciones materiales y dificultades para la movilidad en las zonas impactadas.

Los moradores esperan la rápida intervención de las autoridades municipales, organismos de socorro y brigadas correspondientes para retirar los árboles caídos, restablecer el tránsito y realizar un levantamiento de los daños ocasionados.