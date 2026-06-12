Autoridades haitianas decomisan productos vencidos en comercios de Ouanaminthe

Los productos fueron decomisados mediante una jornada de inspección de agentes de la Dirección Departamental del Ministerio de Comercio e Industria del Nordeste de Haití. ( DIARIO LIBRE/ JAVIER GENAO )

La Dirección Departamental del Ministerio de Comercio e Industria del Nordeste de Haití realizó una jornada de inspección en mercados y establecimientos comerciales del municipio de Ouanaminthe, donde fueron decomisados productos vencidos que estaban expuestos para la venta al público.

El operativo fue ejecutado a través de los servicios de control e inspección de esa institución, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas que regulan la comercialización de productos destinados al consumo humano y proteger los derechos de los consumidores.

Durante las intervenciones, los inspectores detectaron una cantidad considerable de mercancías con fechas de vencimiento caducadas, las cuales fueron retiradas de inmediato del circuito comercial para evitar riesgos a la salud pública.

La medida generó preocupación entre compradores y residentes de la zona, debido a que muchos de estos productos se encontraban disponibles en establecimientos frecuentados por familias que acuden diariamente a abastecerse de alimentos y otros artículos de primera necesidad.

De acuerdo con las autoridades, el decomiso se realizó conforme a las disposiciones legales vigentes y forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Comercio e Industria para fortalecer la vigilancia del mercado, combatir prácticas comerciales perjudiciales y garantizar una mayor protección a la población consumidora.

Preocupaciones y comercio transfronterizo

La Dirección Departamental del Nordeste informó que estas operaciones continuarán en distintos puntos, como parte de una estrategia de control permanente sobre la calidad y seguridad de los productos que se venden en los mercados.

Un dato que llamó la atención durante el proceso fue la declaración de varios propietarios de negocios, quienes aseguraron que muchos de los productos decomisados fueron adquiridos en Dajabón, República Dominicana, cuando ya se encontraban próximos a su fecha de vencimiento o casi expirados.

Esta versión abre una nueva preocupación en torno al comercio transfronterizo, especialmente por el movimiento constante de mercancías entre Dajabón y Ouanaminthe, dos ciudades que mantienen una intensa actividad comercial a través del mercado fronterizo.

Aunque las autoridades haitianas no han señalado responsabilidades directas contra suplidores específicos, sí reiteraron el llamado a los comerciantes a verificar las fechas de vencimiento antes de comprar, almacenar o vender productos destinados al consumo.

Asimismo, invitaron a la población a denunciar cualquier práctica comercial que pueda poner en peligro la salud o afectar los intereses de los consumidores.

La Dirección Departamental del Nordeste del Ministerio de Comercio e Industria reafirmó su determinación de intensificar las operaciones de control en toda la zona, en momentos en que la vigilancia sanitaria y comercial se convierte en un tema sensible para las comunidades fronterizas