Codue exhorta a la concertación nacional ante el panorama económico internacional

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen Custodio, se refirió este viernes a las medidas económicas anunciadas por el Poder Ejecutivo a través de las autoridades del área económica y señaló la importancia de continuar impulsando transformaciones estructurales orientadas a fortalecer la productividad, la competitividad y la generación de oportunidades para la población.

Lacen Custodio manifestó que las medidas fueron presentadas en un contexto marcado por desafíos derivados de la situación económica internacional, al tiempo que consideró necesario que el debate nacional continúe enfocado en las reformas estructurales requeridas para fortalecer el desarrollo sostenible del país, señala una nota de prensa.

El líder evangélico recordó que, desde el inicio de la actual crisis global, Codue había advertido sobre la necesidad de que la República Dominicana se preparara para enfrentar los efectos económicos asociados a los conflictos internacionales y a las fluctuaciones de la economía mundial.

"Advertimos desde el inicio de esta crisis global que nuestro país debía prepararse para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de estos conflictos. Economías como la nuestra son particularmente sensibles a los impactos externos, por lo que situaciones de esta naturaleza generan desafíos que afectan a distintos sectores de la sociedad", expresó.

Llamado a la concertación y cooperación nacional

Asimismo, señaló que el Estado desempeña un papel importante en la implementación de políticas orientadas a reducir el impacto de las crisis económicas sobre la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

Lacen Custodio exhortó a los diferentes actores nacionales a promover el diálogo y la cooperación entre los sectores público, privado y social, con el objetivo de contribuir a la estabilidad económica y al bienestar colectivo.

El Codue reiteró su disposición de participar en espacios de concertación nacional y destacó la importancia de construir consensos que permitan afrontar los retos económicos actuales y futuros.