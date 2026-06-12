El papa León nombra como nuevo obispo de La Vega a monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas

El nuevo obispo de La Vega, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas ( FUENTE EXTERNA )

El papa León XIV nombró a monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas como nuevo obispo de la diócesis de La Vega, informó este jueves la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Romero Cárdenas se desempeñaba hasta la fecha como obispo de la diócesis de Barahona, cargo que ocupaba desde el 25 de abril de 2015.

Nacido el 24 de julio de 1967 en la comunidad de Ramonal Arriba, perteneciente a la diócesis de San Francisco de Macorís, el prelado realizó sus estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), donde obtuvo las licenciaturas en Filosofía (1987-1991) y en Ciencias Religiosas (1991-1995).

Posteriormente, en el año 2001, se graduó de Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Trayectoria en la Iglesia

Fue ordenado sacerdote el 8 de julio de 1995 y, a lo largo de su ministerio, ha desempeñado diversas funciones pastorales y académicas. Entre ellas figuran las de rector del Seminario Menor San Francisco de Asís; luego profesor y formador, así como director de la Obra Diocesana de las Vocaciones Sacerdotales y vicario de la parroquia Sagrada Familia.

También ha servido en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (Spsta), donde fue decano de las facultades de Filosofía y Teología, además de formador.

Asimismo, fue director del Centro y de la Casa de Espiritualidad Getsemaní, director de la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) y párroco de las parroquias Espíritu Santo, San Pedro Apóstol y de la Catedral Santa Ana, en San Francisco de Macorís.

El 23 de febrero de 2015 fue designado obispo de Barahona por el papa Francisco, en sustitución de monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez. Recibió la ordenación episcopal el 25 de abril de ese mismo año.

Actualmente, se desempeña como gran canciller de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba).