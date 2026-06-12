Noticias que fueron tendencia

La actualidad nacional dejó durante los últimos días una serie de informaciones que captaron un amplio seguimiento por su impacto económico, social y humano. Desde la circulación de nuevos billetes hasta casos policiales, entre estos la búsqueda y captura de "Mantequilla", y cambios en el transporte público, estos temas ocuparon un lugar destacado entre los lectores de Diario Libre.

Los países donde se fabricaron las nuevas denominaciones de pesos dominicanos

La puesta en circulación de nuevos billetes por parte del Banco Central despertó curiosidad sobre un aspecto poco conocido: el lugar donde fueron fabricados. La publicación explicó el proceso internacional que acompaña la impresión del papel moneda dominicano.

El trabajo periodístico detalló que la producción fue distribuida entre empresas especializadas de distintos países, seleccionadas mediante licitación pública internacional, una práctica utilizada por numerosos bancos centrales para reforzar los estándares de seguridad.

Entre los datos que generaron mayor atención figuró que la Casa Moneda de Chile fue la encargada de producir los billetes de 50 pesos, mientras que la firma alemana Giesecke & Devrient Currency Technology GmbH imprimió las denominaciones de 100, 200, 1,000 y 2,000 pesos.

La información también repasó el marco legal que sustenta la emisión de los nuevos ejemplares y el procedimiento seguido por las autoridades monetarias para su contratación y fabricación.

El reportaje permitió conocer la ruta que sigue el dinero antes de llegar a manos de los ciudadanos y ofreció una mirada a la industria internacional dedicada a la impresión de billetes de alta seguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/continua-la-investigacion-entorno-al-accidente-aereo-en-la-romana-841b4874.jpg Restos de la aeronave Gulfstream G200 matrícula N318JF tras el accidente ocurrio durante una maniobra de aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Un vuelo con destino inesperado que terminó en tragedia en La Romana

La tragedia aérea ocurrida en La Romana adquirió una dimensión internacional cuando se conoció que la aeronave tenía previsto recoger al expelotero puertorriqueño Yadier Molina y a su familia.

La noticia explicó que el avión sufrió una emergencia poco después del despegue y que los únicos ocupantes eran el piloto y el copiloto, quienes perdieron la vida en el accidente.

Las declaraciones del exreceptor de Grandes Ligas, quien confirmó el propósito del vuelo y expresó sus condolencias, añadieron un elemento humano que multiplicó el interés alrededor del caso.

El seguimiento incluyó las informaciones suministradas por las autoridades aeronáuticas y el inicio de las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

La combinación de una tragedia aérea, la participación indirecta de una figura reconocida del deporte y el desarrollo de las pesquisas convirtió el hecho en uno de los temas con mayor repercusión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/salen-a-la-luz-detalles-sobre-accidente-del-coreografo-ivan-tejada-013da0f1.jpeg Los detalles de la forma en que se produjo el accidente de tránsito en el murió Iván Tejada generaron una gran interacción de los lectores. (FUENTE EXTERNA)

La muerte de Iván Tejada, el caso que conmovió al arte

La publicación dedicada al coreógrafo Iván Tejada reunió nuevos elementos sobre el accidente que afectó a una de las figuras vinculadas al ámbito cultural dominicano.

El interés generado estuvo ligado al reconocimiento alcanzado por Tejada en el mundo artístico y a la expectativa creada alrededor de su estado de salud y una enventual recuperación.

Tras su muerte, se supo que andaba como pasajero en una motocicleta tipo pasola junto a una joven que también perdió la vida. Según indicó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, la joven, que respondía al nombre de Yeimi Elizabeth Ferreira Valdés fue trasladada ese día por el Sistema 911 al hospital Marcelino Vélez Santana, donde, después de varios días recibiendo atenciones médicas, perdió la vida.

La cobertura permitió a los lectores seguir la evolución del caso a medida que se conocían nuevos detalles y reacciones del entorno del coreógrafo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/linea-2c-metro-santo-domingo-mejora-movilidad-de-usuarios-eb413064.jpeg La eliminación de la transferencia Metro,horario metro Santo Domingo,línea 2C metro Santo Domingo,viaje continuo Metro Santo Domingo. (YARI TAPIA)

Un viaje sin cambiar de tren: la Línea 2C del Metro

La eliminación del trasbordo en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo llamó la atención por el efecto directo que tiene sobre miles de usuarios del transporte público.

La medida permite que los pasajeros procedentes de Los Alcarrizos permanezcan en el mismo tren hasta la estación María Montez, evitando la transferencia obligatoria en Franklin Mieses Burgos.

La información mostró cómo este cambio reduce tiempos de desplazamiento y simplifica la experiencia de viaje para quienes utilizan diariamente esa ruta.

Durante el recorrido realizado por Diario Libre se observó que algunos usuarios continuaban haciendo el trasbordo por costumbre, debido a que todavía desconocían la modificación operativa.

La noticia puso el foco en una mejora concreta de la movilidad urbana y en los beneficios que representa para los residentes de Santo Domingo Oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/crop-w960-h640-apresan-a-mantequilla-en-la-parte-trasera-de-un-motor-3cc1fb02.jpeg Imagen deWilkin García Peguero, alias "Mantequilla", tras su apresamiento. (FUENTE EXTERNA)

La detención de Mantequilla no pasó desapercibida

La captura de Wilkin García Peguero, conocido como "Mantequilla", volvió a colocar en primer plano un caso que desde hace años ha despertado interés nacional.

La información indicó que fue arrestado mientras se desplazaba en la parte trasera de una motocicleta en el sector Arroyo Hondo Viejo, luego de que las autoridades lo señalaran como una persona buscada.

El reporte recordó que había sido catalogado como "altamente peligroso" y que previamente se le había exhortado a entregarse ante las autoridades.

La cobertura dio seguimiento a uno de los expedientes judiciales con mayor notoriedad de los últimos años, vinculado al esquema financiero que lo hizo conocido en el país.

La forma en que se produjo la detención y el historial del caso mantuvieron esta historia entre las que concentraron mayor atención durante la semana.