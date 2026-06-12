Abinader instruye al Mescyt a evaluar becas universitarias desde quinto de bachillerato

El presidente de la República, Luis Abinader anunció la iniciativa durante un encuentro con estudiantes de distintos politécnicos y centros educativos de la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader anunció este viernes que instruyó al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) a iniciar la evaluación de las solicitudes de becas desde quinto de bachillerato, con el propósito de que los estudiantes puedan acceder a la educación superior sin perder un año académico tras concluir la secundaria.

"Le estoy pidiendo al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que empiece a evaluar las becas desde quinto de bachillerato para que los estudiantes no pierdan un año al momento de ingresar a la universidad", expresó el jefe de Estado durante un encuentro con estudiantes de distintos politécnicos y centros educativos de la provincia Santiago.

El mandatario indicó que en las próximas semanas podría emitirse la resolución correspondiente a la iniciativa.

Abinader explicó que la medida surge a raíz de las inquietudes planteadas por estudiantes durante encuentros recientes, con el objetivo de facilitar la transición entre la educación secundaria y la universitaria.

Durante su intervención, exhortó a los jóvenes a conocer y aprovechar el programa Beca Tu Futuro, iniciativa mediante la cual se canaliza la mayor parte de las becas que otorga el Gobierno dominicano.

Destacó que el proceso de selección se realiza bajo criterios de mérito y transparencia, garantizando igualdad de oportunidades para estudiantes de todo el país.

Al responder preguntas sobre las oportunidades para estudiantes destacados y aquellos interesados en carreras tecnológicas, el mandatario afirmó que su gestión continuará ampliando los programas de becas y fortaleciendo las instituciones especializadas para garantizar que más jóvenes puedan desarrollar carreras vinculadas a la innovación, la informática, la ciencia y la tecnología.

El presidente destacó, además, las acciones impulsadas por su gobierno para ampliar el acceso a la educación superior, entre ellas la apertura y expansión de centros universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en distintas provincias, así como el fortalecimiento de la oferta académica en comunidades que anteriormente carecían de acceso cercano a estudios universitarios.

Programas y mejoras en infraestructura educativa

Asimismo, resaltó la expansión del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), con nuevas extensiones en diferentes regiones del país, y anunció que próximamente iniciará la construcción de un moderno campus tecnológico en Santiago, orientado a fortalecer la formación de jóvenes en áreas de alta demanda laboral.

En materia de formación técnica, destacó el crecimiento del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que pasó de ocho centros cuando inició su gestión a 63 instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional.

Abinader informó también que para finales de este año el país contará con 82 techados escolares y deportivos construidos o remozados, los cuales servirán como espacios para actividades académicas, deportivas y comunitarias. De igual manera, anunció nuevas inversiones para equipar los politécnicos con laboratorios, talleres y equipos tecnológicos que permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Al abordar temas relacionados con la calidad de vida y el desarrollo económico, el mandatario señaló que la pobreza ha experimentado una reducción significativa durante los últimos años, atribuyendo estos avances al fortalecimiento de los programas sociales, la ampliación de la cobertura de salud, la generación de empleos y las inversiones realizadas por el Gobierno.

Sobre las preocupaciones expresadas por los estudiantes respecto a los accidentes de tránsito, explicó que su administración desarrolla una amplia red de hospitales traumatológicos en distintas regiones del país para fortalecer la atención a las víctimas de accidentes, al tiempo que reiteró la necesidad de reforzar la educación vial desde las escuelas.

Durante el diálogo con los jóvenes, también destacó la importancia de la educación financiera, la sostenibilidad ambiental y el aprendizaje del idioma inglés, al considerar que estas herramientas son fundamentales para la empleabilidad y el desarrollo profesional en un mundo cada vez más competitivo.

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El jefe de Estado aprovechó además la ocasión para defender la enseñanza de la asignatura de Moral y Cívica, afirmando que la ética constituye la base para el ejercicio responsable de cualquier profesión y para la construcción de una sociedad más justa, transparente y comprometida con los valores.

En el encuentro participaron la gobernadora de la provincia de Santiago, Rosa Santos; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el director de Estructuras Escolares, Roberto Herrera; el director regional de Educación, Pedro Pablo Marte; directores distritales, directores de centros educativos, docentes y autoridades locales.

Proceso actual Actualmente, los estudiantes que aspiran a una beca nacional deben esperar la apertura anual de la convocatoria del programa Beca Tu Futuro, gestionado por el MESCyT, para completar su solicitud y depositar la documentación requerida. Posteriormente, las postulaciones son evaluadas tomando en cuenta el rendimiento académico, la situación socioeconómica y otros criterios establecidos por la institución. Con la propuesta anunciada por el presidente Abinader, este proceso comenzaría desde quinto de bachillerato, permitiendo que los jóvenes conozcan con anticipación si han sido seleccionados y puedan ingresar a la universidad inmediatamente después de concluir la educación secundaria.