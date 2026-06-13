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Industriales del norte respalda plan del Gobierno, pero piden proporcionalidad en las medidas

La asociación valoró el esfuerzo del Gobierno para enfrentar la coyuntura internacional y señaló que cualquier ajuste fiscal debe preservar la competitividad de la industria

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    Industriales del norte respalda plan del Gobierno, pero piden proporcionalidad en las medidas
    Imagen ilustrativa (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen) reconoció el esfuerzo del Gobierno por preservar la estabilidad macroeconómica del país en un contexto de elevada incertidumbre global, por lo cual expresó su respaldo a las medidas fiscales anunciadas por el Ministerio de Hacienda y Economía, Magín Díaz

    • El gremio consideró relevante cuidar a los sectores más vulnerables del entramado productivo e incorporar un enfoque de responsabilidades compartidas entre el Estado y los contribuyentes.

    Mediante una nota de prensa, subrayó que cualquier contribución adicional que se solicite al sector privado formal debe responder a criterios claros de proporcionalidad y temporalidad, evitando que el mayor peso del ajuste recaiga sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones y generan empleos de calidad en las regiones.

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    Compromiso del sector industrial

    "Desde el norte apoyamos una reforma responsable, tomando en cuenta los puntos de vista del sector productivo. La industria manufacturera regional quiere ser aliada en cada decisión que se tome, y está lista para aportar desde esa posición", afirmó Luis José Bonilla, presidente de Airen.

    • Recordó que la región norte ha construido y desarrollado un tejido industrial que es resultado de décadas de inversión, formalidad y compromiso con el país, por lo cual preservar los incentivos que sostienen esa estructura productiva no es una concesión.

    "La región norte produce, emplea, tributa y tiene mucho que aportar a un marco fiscal que impulse el crecimiento de todos. Una reforma duradera se construye con los sectores que sostienen la economía nacional, y ese es el compromiso que Airen trae a este proceso", expresó Bonilla.

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