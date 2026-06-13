Un autobús con empleados del programa Supérate impacta banca de lotería y deja al menos 16 heridos

Imágenes muestran el rescate de algunos de los heridos que dejó el grave accidente del autobús con empleados de Supérate que se estrelló contra banca de lotería en Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 16 empleados de la Dirección de Desarrollo Social Supérate resultaron afectados la mañana de este sábado, luego de que el autobús en el que se desplazaban impactara una banca de lotería en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís, según datos preliminares ofrecidos por los organismos de socorro.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana. El autobús, perteneciente al Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, transportaba a un grupo de colaboradores vinculados al programa Supérate, que se dirigían a participar en una jornada programada en el polideportivo de Hato Mayor.

La información fue ofrecida por el intendente del Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, Santiago Julio Mejía, quien explicó que, de acuerdo con los reportes preliminares, entre los afectados hay personas con heridas leves y otras con lesiones de mayor gravedad.

Los casos más delicados corresponden al conductor del autobús y a un hombre que viajaba en la parte delantera del vehículo. Según el informe preliminar, este último sufrió un trauma craneoencefálico y una fractura en una pierna, mientras que el conductor presentó lesiones de consideración a causa del impacto.

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Cinco de los lesionados reciben atenciones médicas en el Hospital Dr. Leopoldo Martínez de Hato Mayor, mientras que otros nueve fueron trasladados al Hospital Regional Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís. Asimismo, dos de los heridos fueron referidos a centros de salud especializados en Santo Domingo debido a la gravedad de sus lesiones.

El intendente Mejía indicó que estas cifras son preliminares y podrían variar conforme avancen las labores de asistencia y verificación por parte de los organismos de emergencia.

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Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el accidente, el cual permanece bajo investigación.

no han ofrecido sobre el accidente, el cual permanece bajo investigación. Al lugar acudieron miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, junto a otras instituciones de socorro, quienes asistieron a las víctimas y coordinaron el traslado de los heridos a distintos centros hospitalarios.