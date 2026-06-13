Miles de madres de La Altagracia reciben homenaje

La actividad fue encabezada por la gobernadora Daysi De Óleo con el respaldo del DASAC. ( PATRICIA HEREDIA )

La Gobernación Provincial de La Altagracia, con el respaldo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), reunió a unas 3,000 madres de distintos municipios y distritos municipales de la provincia durante una actividad con motivo del Día de las Madres.

El evento estuvo encabezado por la gobernadora Daysi De Óleo y la subdirectora del DASAC, Luz Estrella, quien asistió en representación del director de la institución, Edgar Félix. Durante la jornada, las asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, rifas y la entrega de electrodomésticos y otros artículos para el hogar.

Al ofrecer las palabras centrales de la actividad, la gobernadora De Óleo agradeció el apoyo brindado por el presidente Luis Abinader para la realización de la iniciativa, destacando que madres de Higüey, Verón-Punta Cana, Nisibón, La Otra Banda, Bayahíbe, Boca de Yuma y otras comunidades de la provincia resultaron beneficiadas.

"Todas las madres han sido beneficiadas con esta gran actividad. Agradecemos primeramente a nuestro presidente Luis Abinader Corona, a Edgar Félix, a Luz Estrella y a todos sus colaboradores por hacer posible este encuentro que ha sido preparado con amor y cariño para nuestras madres", expresó.

Reconocimiento

La representante del Poder Ejecutivo resaltó además el papel fundamental que desempeñan las madres en la sociedad dominicana, al considerarlas el principal sostén de los hogares y una fuente permanente de fortaleza para las familias.

De su lado, Luz Estrella señaló que la celebración forma parte de una jornada nacional impulsada por el Gobierno para reconocer y homenajear a las madres dominicanas.

"Estamos aquí en nombre del presidente Luis Abinader Corona, quien ha dispuesto que las madres dominicanas sean reconocidas y celebradas. Hoy compartimos con madres de todos los municipios y distritos de La Altagracia, llevando alegría y reafirmando el compromiso del Gobierno con la gente", manifestó.

La funcionaria destacó la amplia participación de mujeres provenientes de toda la provincia, lo que convirtió la actividad en una de las más concurridas desarrolladas por el DASAC dentro de la jornada nacional.

En representación de la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, el vicealcalde Pablo Ávila valoró el esfuerzo conjunto entre el Gobierno central, la Gobernación Provincial y el DASAC para promover iniciativas de apoyo y bienestar dirigidas a las familias altagracianas.

"Muy agradecidos del presidente Luis Abinader, de la gobernadora Daysi De Óleo, de Luz Estrella y de todo el equipo del DASAC por hacer posible esta actividad que hoy llena de alegría a nuestras madres", expresó.

La actividad contó además con la presencia de la diputada Carmen de la Rosa, el diputado Ángel de la Rosa, la directora regional del DASAC, Martina Pepén Santana, así como representantes de instituciones gubernamentales, municipales, comunitarias y religiosas de la provincia.

La celebración concluyó con la rifa de neveras, estufas, televisores y otros enseres del hogar, generando momentos de entusiasmo y emoción entre las madres asistentes, quienes agradecieron la iniciativa desarrollada por el Gobierno dominicano en coordinación con la Gobernación Provincial de La Altagracia.