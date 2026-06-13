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Presidente Abinader inaugura carretera Carrizal–La Piedra–La Guázuma en San José de las Matas

EGEHID ejecutó la obra con inversión superior a RD$362 millones para fortalecer la conectividad y el desarrollo de la sierra de Santiago

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    Presidente Abinader inaugura carretera Carrizal–La Piedra–La Guázuma en San José de las Matas
    El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este sábado la inauguración de la carretera Carrizal–La Piedra–La Guázuma. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este sábado la inauguración de la carretera Carrizal–La Piedra–La Guázuma, en el municipio San José de las Matas, provincia Santiago, una obra ejecutada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), con una inversión superior a RD$362 millones.

    La infraestructura vial tiene una extensión de 9.81 kilómetros y forma parte del programa de intervención de caminos y carreteras de montaña que desarrolla Egehid en las zonas de influencia de los complejos hidroeléctricos Tavera–Bao y López-Angostura, como parte de su responsabilidad social corporativa.

    Impacto en comunidades serranas

    Durante el acto, el administrador de Egehid, ingeniero Rafael Salazar, destacó que más de 200 kilómetros de vías han sido intervenidos en la sierra durante la actual gestión, incluyendo carreteras, caminos vecinales y accesos comunitarios.

    Salazar explicó que la obra impacta de manera directa a las comunidades de Carrizal, La Piedra y La Guázuma, mejorando la conectividad, la movilidad y las condiciones de vida de los residentes.

    "Cuando el gobierno, las autoridades y la comunidad trabajan juntos no hay forma de fallar", expresó el funcionario, al resaltar la coordinación interinstitucional en la ejecución del proyecto.

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    Infografía
    La infraestructura vial tiene una extensión de 9.81 kilómetros (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    Detalles técnicos de la obra

    La carretera incluye trabajos de relleno estructural, subbase y base estabilizada, además de geotextiles para estabilización de taludes.

    También fueron construidas aceras, contenes, canaletas y sistemas de drenaje con alcantarillas y cabezales.

    Asimismo, se ejecutó la colocación de carpeta asfáltica de dos pulgadas, badenes y accesos vehiculares, garantizando estándares de seguridad vial y durabilidad.

    Desarrollo económico y social

    El alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, valoró la obra como un punto de transformación para la zona serrana, destacando el impacto positivo en la movilidad, el turismo y la economía local.

    "Esto no es un gasto, es una inversión en desarrollo", expresó, al resaltar el nivel de calidad de la infraestructura ejecutada.

    De igual forma, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, señaló que la carretera fortalece la conectividad de la sierra y mejora la calidad de vida de las comunidades beneficiadas, al tiempo que exhortó a preservar la obra mediante su adecuado mantenimiento.

    Agradecimiento comunitario

    En representación de la comunidad, Willys Díaz agradeció la ejecución del proyecto, resaltando el impacto en la movilidad, la educación, la salud y el acceso a servicios básicos en la zona.

    Destacó además que la obra se suma a otras intervenciones como el transporte escolar, el hospital y el inicio de un acueducto en la demarcación.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.