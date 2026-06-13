El Gobierno inaugura nuevo techado deportivo en Los Ciruelitos

El presidente Luis Abinader realiza el corte de cinta inaugural del techado, junto al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y los niños que se beneficiarán de la nueva infraestructura. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, entregaron ayer, viernes, el remozado techado deportivo de Los Ciruelitos, una infraestructura destinada a fortalecer la práctica deportiva y las actividades educativas y comunitarias en ese sector de la provincia Santiago.

Durante el acto de entrega, las autoridades destacaron que la obra fue realizada en respuesta a una solicitud de la comunidad y forma parte de los proyectos desarrollados mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

El alcalde Ulises Rodríguez informó que el techado beneficiará a cientos de jóvenes, estudiantes y residentes del sector.

Indicó además que la instalación es utilizada diariamente por estudiantes de un centro educativo de la comunidad hasta las 4:00 de la tarde, por lo que la remodelación contribuirá al desarrollo de actividades académicas, recreativas y deportivas.

Inversión gubernamental

La obra fue ejecutada por la Alcaldía de Santiago con una inversión cercana a los 15 millones de pesos.

Durante la actividad estuvieron presentes la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos; el director general de Coraasan, Andrés Cueto; la exembajadora Sonia Guzmán; Roberto Herrera; además de autoridades gubernamentales y municipales, dirigentes comunitarios, deportistas y representantes de distintos sectores de la provincia.