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Techado deportivo
Techado deportivo

El Gobierno inaugura nuevo techado deportivo en Los Ciruelitos

La obra, ejecutada por la Alcaldía de Santiago con una inversión cercana a RD$15 millones, beneficiará a jóvenes, estudiantes y residentes de la comunidad

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    El Gobierno inaugura nuevo techado deportivo en Los Ciruelitos
    El presidente Luis Abinader realiza el corte de cinta inaugural del techado, junto al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y los niños que se beneficiarán de la nueva infraestructura. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, entregaron ayer, viernes, el remozado techado deportivo de Los Ciruelitos, una infraestructura destinada a fortalecer la práctica deportiva y las actividades educativas y comunitarias en ese sector de la provincia Santiago.

    Durante el acto de entrega, las autoridades destacaron que la obra fue realizada en respuesta a una solicitud de la comunidad y forma parte de los proyectos desarrollados mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

    El alcalde Ulises Rodríguez informó que el techado beneficiará a cientos de jóvenes, estudiantes y residentes del sector.

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    Indicó además que la instalación es utilizada diariamente por estudiantes de un centro educativo de la comunidad hasta las 4:00 de la tarde, por lo que la remodelación contribuirá al desarrollo de actividades académicas, recreativas y deportivas.

    Inversión gubernamental

    La obra fue ejecutada por la Alcaldía de Santiago con una inversión cercana a los 15 millones de pesos.

    Durante la actividad estuvieron presentes la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos; el director general de Coraasan, Andrés Cueto; la exembajadora Sonia Guzmán; Roberto Herrera; además de autoridades gubernamentales y municipales, dirigentes comunitarios, deportistas y representantes de distintos sectores de la provincia.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.