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Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur de EE. UU.

El ministro de Defensa recibe delegación del Comando Sur de Estados Unidos

La reunión sirvió para fortalecer los mecanismos de cooperación, coordinación e intercambio de experiencias

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    El ministro de Defensa recibe delegación del Comando Sur de Estados Unidos
    Los altos mandos militares de República Dominicana se reunieron con una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, recibió en su despacho a una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos, encabezada por su subcomandante, el teniente general Evan Pettus, y el sargento mayor Rafael Rodríguez, suboficial superior de ese organismo y miembro del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos.

    La reunión sirvió para fortalecer los mecanismos de cooperación, coordinación e intercambio de experiencias entre las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y las de Estados Unidos.

    Durante el encuentro se abordaron temas de interés común relacionados con la seguridad regional, el desarrollo de capacidades operacionales, la formación y capacitación del personal militar, así como la interoperabilidad entre ambas instituciones.

    Impulsando iniciativas

    Las autoridades también reafirmaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer la preparación, profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de contribuir a la estabilidad y seguridad de la región.

    La visita puso de manifiesto el nivel de relaciones que mantienen las Fuerzas Armadas de ambos países, sustentadas en décadas de cooperación, confianza mutua y objetivos compartidos. Esta alianza estratégica ha permitido el desarrollo de programas de entrenamiento, asistencia técnica e intercambio profesional entre ambas naciones.

    Acompañaron al ministro de Defensa el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; así como directores de dependencias militares y organismos especializados de las Fuerzas Armadas.

    Por parte de la delegación estadounidense participaron oficiales superiores y personal del Comando Sur de los Estados Unidos.

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