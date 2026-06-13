El ministro de Defensa recibe delegación del Comando Sur de Estados Unidos

Los altos mandos militares de República Dominicana se reunieron con una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, recibió en su despacho a una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos, encabezada por su subcomandante, el teniente general Evan Pettus, y el sargento mayor Rafael Rodríguez, suboficial superior de ese organismo y miembro del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos.

La reunión sirvió para fortalecer los mecanismos de cooperación, coordinación e intercambio de experiencias entre las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y las de Estados Unidos.

Durante el encuentro se abordaron temas de interés común relacionados con la seguridad regional, el desarrollo de capacidades operacionales, la formación y capacitación del personal militar, así como la interoperabilidad entre ambas instituciones.

Impulsando iniciativas

Las autoridades también reafirmaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer la preparación, profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de contribuir a la estabilidad y seguridad de la región.

La visita puso de manifiesto el nivel de relaciones que mantienen las Fuerzas Armadas de ambos países, sustentadas en décadas de cooperación, confianza mutua y objetivos compartidos. Esta alianza estratégica ha permitido el desarrollo de programas de entrenamiento, asistencia técnica e intercambio profesional entre ambas naciones.

Acompañaron al ministro de Defensa el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; así como directores de dependencias militares y organismos especializados de las Fuerzas Armadas.

Por parte de la delegación estadounidense participaron oficiales superiores y personal del Comando Sur de los Estados Unidos.