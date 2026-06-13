Los arrestos realizados este sábado contra el expresidente del patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao, Héctor Bienvenido Lora, y otras personas vinculadas a la pasada administración de la institución, ocurren en medio de una investigación que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) mantiene abierta desde finales del pasado año.

La investigación se originó tras una querella presentada por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer ante la Pepca, en la que se denunciaban presuntas irregularidades administrativas y financieras ocurridas durante la gestión de Lora al frente de la institución.

En noviembre de 2025, el entonces titular de la investigación, Wilson Camacho, confirmó públicamente que el Ministerio Público realizaba diligencias relacionadas con el caso, aunque indicó que por la etapa procesal no era posible ofrecer mayores detalles sobre el alcance de las pesquisas.

Según la querella depositada ante la Pepca, el Patronato acusó a Héctor Antonio Lora Cruceta, a su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora y a su exesposa Dilcia Vargas Sánchez de integrar una presunta estructura utilizada para el desvío de recursos de la institución oncológica.

Los denunciantes alegaron que las investigaciones preliminares detectaron presuntas irregularidades relacionadas con facturación a aseguradoras, manejo de medicamentos de alto costo, pagos administrativos y operaciones realizadas a través de entidades comerciales y fundaciones vinculadas a los señalados.

Documentos

La documentación entregada al Ministerio Público incluyó auditorías, reportes financieros, memorias digitales y otras evidencias que, según los querellantes, sustentaban los señalamientos formulados contra los antiguos responsables de la administración del centro médico.

Asimismo, la nueva directiva del Patronato atribuyó a las presuntas irregularidades una deuda acumulada superior a los 800 millones de pesos que afecta actualmente a la institución.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado oficialmente si los arrestos practicados este sábado están directamente relacionados con la querella presentada por el Patronato ni ha dado a conocer los cargos que serían presentados ante los tribunales.

Los abogados de Héctor Lora y su esposa han expresado sorpresa por los arrestos y sostienen que desconocen las razones específicas que motivaron los allanamientos.

Además, han señalado que el Patronato opera como una fundación sin fines de lucro y han cuestionado la participación de la Pepca en la investigación.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público ofrezca detalles sobre el proceso y determine si solicitará medidas de coerción contra los detenidos.

El abogado Miguel Valdemar Díaz, representante de una de las personas arrestadas, aunque no reveló la identidad de su cliente, indicó que los detenidos serían alrededor de 10 personas, información que dijo es preliminar y aún no confirmada por las autoridades.

Díaz explicó que la defensa se encuentra a la espera de tener acceso pleno a los imputados, ya que, según afirmó, en algunos casos aún se estaban realizando interrogatorios dentro del proceso.

"Se han realizado varios allanamientos en el día de hoy desde la madrugada. Estamos aquí varias personas, familiares y abogados, esperando ver la realidad del proceso para tomar conocimiento y contacto con la persona que estamos asistiendo. Hasta el momento no se ha permitido, en el caso de la persona que representamos, tener acceso ni contacto. Están realizando interrogatorios con algunas de las personas que están allí", expresó el jurista.

Agregó que una abogada habría logrado acceso inicial junto a familiares de algunos detenidos, mientras otros abogados permanecían a la espera de poder establecer contacto con sus representados.

"Hay una abogada que sí pudo entrar con sus familiares, y parece que están en ese proceso de interrogatorio para luego dar acceso a los demás abogados. Se estima, no sé con certeza, como alrededor de 10 personas, pero es información preliminar", sostuvo.

El abogado también señaló que existe información no confirmada sobre la relación del caso con el Instituto Oncológico Regional del Cibao, aunque insistió en que la defensa espera la verificación oficial de los hechos.

"Se ha especulado respecto al Oncológico, pero vamos a ver la realidad. Eso es lo que nos han informado hasta ahora. Ya cuando tengamos la información completa, la estaremos presentando", indicó.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público ofrezca un informe oficial con mayores detalles sobre el operativo, los arrestos y las posibles acciones judiciales.

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