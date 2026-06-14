Caja negra del avión accidentado en La Romana será enviada a EE. UU. para su análisis

Restos de la aeronave Gulfstream G200, matrícula N318JF, tras el accidente ocurrido el 7 de junio del 2026, durante una maniobra de aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) informó este domingo que la caja negra del avión accidentado el fin de semana pasado en La Romana ya fue desmontada y se encuentra bajo custodia de las autoridades, a la espera de ser enviada a los Estados Unidos para su análisis, conforme a los protocolos internacionales de investigación.

El pasado 7 de junio, una aeronave matrícula N318JF, modelo GALX, se accidentó en La Romana, donde murieron el piloto Erick Javier Diago, de 39 años, y el copiloto Rudy Ghazal, de 34, ambos ciudadanos estadounidenses experimentados en aviación y miembros de la plantilla de pilotos de Aibonito Aviation LLC.

El presidente de la CIAA, Pedro Alberto Peña, explicó que el dispositivo, considerado una pieza clave para determinar las causas del accidente, será trasladado al extranjero debido a que su lectura requiere equipos especializados. "Ya está en poder nuestro, la tenemos bajo custodia", declaró Peña a Diario Libre.

El funcionario indicó que todavía no existe una fecha definida para el traslado, ya que la comisión está a la espera de la coordinación con las autoridades que realizarán el análisis.

"Tenemos que esperar a que las autoridades nos avisen (...) Si nos avisan que nos van a recibir mañana, mañana salimos. Si nos dicen que nos van a recibir hoy, salimos hoy. Nosotros estamos solamente a la espera", expresó.

La información contenida en la caja negra será determinante para reconstruir los últimos momentos del vuelo y establecer las circunstancias que provocaron el accidente ocurrido en la provincia del este.

Una misión privada

Al momento del accidente, Diago y Ghazal, los únicos ocupantes de la aeronave, realizaban una operación privada internacional contratada para trasladarse a Austin, Texas, donde recogerían al exreceptor de Grandes Ligas Yadier Molina y a su familia.

De acuerdo con un comunicado del Aeropuerto Internacional de La Romana, la tripulación declaró una emergencia cuando se encontraba a 16 millas náuticas al suroeste de la provincia y, poco después del despegue, intentó regresar a la terminal aérea para realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, el avión se accidentó durante la maniobra de retorno.

Las autoridades aeronáuticas mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente, mientras organismos de emergencia y seguridad activaron los protocolos correspondientes para atender la situación.