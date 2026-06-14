Inapa iniciará en julio proyecto de saneamiento de alcantarillado sanitario de Boca Chica

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) iniciará el próximo 15 de julio el proyecto de saneamiento de Boca Chica, una obra que busca mejorar el acceso al alcantarillado sanitario, proteger el litoral costero y crear condiciones para nuevas inversiones en el municipio.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la institución, Wellington Arnaud, durante una serie de encuentros con estudiantes, representantes del sector turístico y dirigentes comunitarios, a quienes presentó los detalles de la iniciativa que forma parte del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas.

Según explicó el funcionario, el proyecto contempla la instalación de 250 kilómetros de tuberías para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de Boca Chica, considerado uno de los proyectos de saneamiento más importantes que se ejecutan actualmente en el país.

La obra abarcará además los sectores de Andrés y La Caleta, e incluirá un emisario submarino para el tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales.

Durante un conversatorio con estudiantes de secundaria, Arnaud destacó que el saneamiento tiene un impacto directo en la salud pública, la preservación de los recursos naturales y el desarrollo económico de las comunidades.

"El saneamiento es desarrollo, el desarrollo trae inversión, la inversión trae empleo y el empleo trae bienestar para las comunidades", afirmó.

El titular del Inapa sostuvo que el programa impulsado por el Gobierno también contempla intervenciones en San Pedro de Macorís, La Romana y Bávaro-Punta Cana, como parte de una estrategia para mejorar la infraestructura sanitaria en los principales polos costeros y turísticos del país.

Llama a sectores de Boca Chica a respaldar la iniciativa

En una reunión con representantes del Clúster Turístico de Boca Chica, Arnaud señaló que la mejora de los servicios de saneamiento fortalecerá la competitividad del destino y contribuirá a atraer nuevas inversiones al municipio.

Posteriormente, durante un encuentro con juntas de vecinos y líderes comunitarios, explicó que el proyecto será ejecutado de manera conjunta entre el INAPA y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO), con financiamiento y apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Arnaud llamó a los distintos sectores de Boca Chica a respaldar la iniciativa y aseguró que la obra forma parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar la calidad de vida de la población y garantizar un desarrollo sostenible en las comunidades costeras.