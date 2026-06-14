Ocho lesionados en accidente entre Consuelo y Hato Mayor reciben alta médica, informa Supérate

Imágenes muestran el rescate de algunos de los heridos que dejó el accidente del autobús con empleados de Supérate que se estrelló contra banca de lotería en Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Ocho de las personas que resultaron lesionadas en el accidente de tránsito ocurrido el sábado en el trayecto Consuelo-Hato Mayor ya fueron dadas de alta médica , informó este domingo la Dirección de Desarrollo Social Supérate .

La institución precisó que el número de afectados fue actualizado a 20 personas , todas pertenecientes a una parte del personal de la Oficina de San Pedro de Macorís , adscrita a la Regional Higuamo , que se dirigía a una actividad con familias beneficiarias de Supérate en la provincia Hato Mayor.

De acuerdo con el comunicado oficial, mientras ocho colaboradores han sido despachados a sus hogares tras recibir atención médica, los demás continúan ingresados y bajo seguimiento en hospitales traumatológicos y otros centros de salud.

Supérate reiteró que, hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas a causa del accidente.

Acciones y apoyo de Supérate a los lesionados

La entidad explicó que los datos ofrecidos inicialmente eran preliminares y que las informaciones han sido actualizadas conforme avanzan las evaluaciones médicas y el seguimiento a los afectados.

Asimismo, expresó su solidaridad con los colaboradores lesionados y sus familiares, al tiempo que aseguró que mantiene el acompañamiento y apoyo al personal involucrado, en coordinación con los equipos médicos de los centros de salud donde reciben atención.

El accidente ocurrió la tarde del sábado cuando el grupo se trasladaba hacia Hato Mayor para participar en un encuentro con familias Supérate, líderes comunitarios y autoridades locales.